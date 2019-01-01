ميسي يتراجع ويعتذر عن هجومه الناري على اتحاد أمريكا الجنوبية

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية نقلاً عن صحيفة “La Nacion” أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد أرسل وثيقة إلى لجنة الأخلاقيات التابعة لاتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول”، تتضمن اعتذارًا رسميًا من ليونيل ميسي قائد ونجم التانجو، بهدف تلطيف الأجواء بعد تصريحاته المثيرة للجدل عقب مباراة الأرجنتين وتشيلي ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وكان منتخب الأرجنتين قد واجه نظيره التشيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كوبا أمريكا الأخيرة التي أقيمت على الأراضي البرازيلية، وفاز بها السامبا.

وعقب انتهاء المباراة التي طُرد فيها ليونيل ميسي بعد اشتباكه مع جاري ميديل مدافع منتخب تشيلي، أطلق ميسي تصريحات نارية ضد حكم اللقاء، والتعامل بشكلٍ عام في بطولة كوبا أمريكا، بالإضافة للحديث عن مساعدة الجميع البرازيل كي تفوز باللقب القاري.

تصريحات ميسي لم تعجب مسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية، حيث تشير الأخبار إلى إمكانية توقيع عقوبة كبيرة على النجم الأرجنتيني.

ولكن أشارت الصحيفة أن في الرسالة التي أرسلها الاتحاد الأرجنتيني، اعترف ليونيل ميسي بأنه لم يقصد شخص بعينه عندما تحدث عن الفساد داخل الاتحاد، مضيفًا إلى أن كلماته عقب مباراة تشيلي كانت بسبب غضبه الشديد من تعرضه للطرد.

وأكملت الصحيفة أن الاتحاد الأرجنتيني يريد إغلاق تلك القضية، والتركيز أكثر على حالة الطرد التي تعرض لها ميسي.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأرجنتيني يرى أن العقوبة المحتملة لن تتجاوز التحذير أو الغرامة، كما يأمل الاتحاد أن يتم رفع الإيقاف عن ميسي عقب طرده، وتواجده في مباراة التانجو المقبلة الودية المقرر إقامتها يوم الخامس من سبتمبر المقبل أمام تشيلي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.