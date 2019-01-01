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وزيرة الصحة تبحث مع وفد "الصحة العالمية" تطوير الخدمات المقدمة لمرضى السرطان

الأحد 21 يوليو 2019 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزيرة الصحة د. مي الكيلة مع فريق من المقر الرئيسي والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية سبل تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان.

جاء ذلك خلال اجتماع د. الكيلة، اليوم الأحد، في مكتبها برام الله، مع فريق المنظمة الدولية، بحضور مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامةد. رند سلمان.

وبحث الاجتماع تقييم الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان في فلسطين لتكون مادة لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لمرض السرطان، وتحديد الأولويات والتحديات الاحتياجات التي تواجهها، إضافة إلى مراجعة بروتوكولات سرطان الثدي والتي تشمل الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والمعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة لتطوير السجل الوطني لمرض السرطان، وكخطوة أولى لإجراء تقييم شامل لهذا السجل.

#مرضى السرطان

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