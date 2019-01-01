  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

"أفينجرز" في طريقه لإيرادات تاريخية

الأحد 21 يوليو 2019 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أفينجرز" في طريقه لإيرادات تاريخية


وكالات / سما /

أصبح فلم "أفينجرز: إند جيم" (المنتقمون: لعبة النهاية) في طريقه لتحقيق أكبر إيرادات في التاريخ متغلبا على فلم "أفاتار".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن شركة والت ديزني المنتجة للفلم قالت إنها حققت حتى الآن 2.79 مليار دولار في جميع دور العرض حول العالم بحلول الجمعة، وهي عائدات أقل بـ500 ألف دولار فقط عن عائدات فلم "أفاتار".

وتوقعت الشركة في بيان أن "يغلق الفلم هذه الفجوة" بحلول يوم الأحد.

وقد حققت النسخ الأربع الأخيرة من "أفينجرز" حوالي 652 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن هذا التقدير لا يحتسب معدل التضخم.

ويمثل الفلم، وهو من إنتاج شركة والت ديزني، نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فلما من أفلام عالم مارفل السينمائي.

#أفينجرز #إيرادات

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ اليوم الاحد عبر البريد

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

ما احتمال اصطدام كويكب بالأرض قريبا؟

نتنياهو يفقد رجله في واشنطن

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير

الأخبار الرئيسية

تقرير صادم: ارتفاع معدلات التلوث الكيميائي و"الميكروبيولوجي" في مياه الشرب في قطاع غزة

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل

عملية خانيونس الفاشلة تطيح بضابط رفيع آخر في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان"

سفن

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها