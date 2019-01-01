"أفينجرز" في طريقه لإيرادات تاريخية

وكالات / سما /

أصبح فلم "أفينجرز: إند جيم" (المنتقمون: لعبة النهاية) في طريقه لتحقيق أكبر إيرادات في التاريخ متغلبا على فلم "أفاتار".

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ أن شركة والت ديزني المنتجة للفلم قالت إنها حققت حتى الآن 2.79 مليار دولار في جميع دور العرض حول العالم بحلول الجمعة، وهي عائدات أقل بـ500 ألف دولار فقط عن عائدات فلم "أفاتار".

وتوقعت الشركة في بيان أن "يغلق الفلم هذه الفجوة" بحلول يوم الأحد.

وقد حققت النسخ الأربع الأخيرة من "أفينجرز" حوالي 652 مليون دولار.

الجدير بالذكر أن هذا التقدير لا يحتسب معدل التضخم.

ويمثل الفلم، وهو من إنتاج شركة والت ديزني، نهاية قصة امتد سردها عبر 22 فلما من أفلام عالم مارفل السينمائي.