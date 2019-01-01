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الخسائر تلاحق الفنان محمود العسيلي بعد أزمته الأخيرة

الأحد 21 يوليو 2019 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخسائر تلاحق الفنان محمود العسيلي بعد أزمته الأخيرة


وكالات / سما /

قام الفنان محمود العسيلي بإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي، بعد أزمته الأخيرة، إلا أن الحفل شهد إقبالا ضعيفا من قبل الجمهور مقارنة بحفلات العسيلي السابقة والتي كانت تشهد حضورا جيدا.

وكان العسيلي، قدم اعتذارا رسميا بعد تداول مقطع فيديو له وهو يحرج شخصا ويرفض التصوير معه.

وكتب العسيلي: "أي فنان عارف إنه من غير جمهوره ولا حاجة وصفر ع الشمال، وإن من تواضع لله رفعه، بعتذر بشدة لكل الناس اللي اتضايقت من الفيديو اللي انتشر ، وبعترف إني كنت غير موفق تمامًا في اختيار الألفاظ، ولكن الصورة والله ناقصة وكان كل نيتي عدم تمييز حد عن حد أثناء الحفلة.. أنا اسف مرة تانية".

وتابع العسيلى: "النقطة التانية إني حاولت أقول للشخص اللي بكلمه إن ماينفعش عشان الناس دي كلها لازم تتصور ٣ مرات برا المايك، ولكن هو كان لحوح جدا وكان مصمم وكان صوته عالي جدا وبيزعق وأنا مش عارف اغني، فللأسف قلتله كدة بحسن نية و كل الكلام دة مش باين في الفيديو.. اعتذار".

#محمود العسيلي

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