أبو مويس يبحث أوضاع وآليات حشد الدعم لصندوق إقراض الطلبة

رام الله / سما /

بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. محمود أبو مويس، مع رئيس اللجنة التوجيهية لصندوق إقراض الطلبة د. اسماعيل الزبري، أوضاع وآليات حشد الدعم للصندوق.



وتطرق اللقاء الذي عقد اليوم، إلى إمكانية دعم البحث العلمي، وتمويل أبحاث تقنية وزراعية على وجه الخصوص.



وأكد أبو مويس ان صندوق الإقراض بحاجة ماسة للدعم، ولا سيما في ظل الأزمة المالية الحالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية، نتيجة قرصنة الاحتلال لأموال الضرائب الفلسطينية.



وأضاف الوزير أبو مويس أن شريحة كبيرة من الطلبة شهاداتهم محجوزة في الجامعات، بسبب تراكم الديون عليهم، موضحاً أن جهودا كبيرة تبذل في سبيل توفير الدعم اللازم لتحرير شهاداتهم، لإفساح المجال لهم الالتحاق بسوق العمل، املاً بدعم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في هذا الجانب.



وأطلع وزير "التعليم العالي" ضيفه على خطط عمل الوزارة فيما يتعلق بتشجيع ودعم تخصصات ثنائية تكاملية تتواءم وسوق العمل، وفتح مكاتب للتعليم العالي في عدة محافظات للتسهيل على المواطنين لانجاز معاملاتهم دون الحاجة للسفر من محافظة لأخرى، كما أطلعه على القرار الأخير الخاص بخطة عمل الوزارة لإنشاء مكتب للتعليم العالي في كل جامعة فلسطينية بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين الجامعات والوزارة ومتابعة الجودة الأكاديمية.



بدوره، أشاد الزبري بجهود وزارة التعليم العالي للنهوض بقطاع التعليم العالي في فلسطين، مؤكداً أهمية انعقاد اللجنة التوجيهية لصندوق الإقراض للإطلاع بمسؤلياتها والمهام المناطة بها.