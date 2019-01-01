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وزير الطاقة الأميركي يؤدي صلوات تلمودية بالقدس

الأحد 21 يوليو 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الأميركي يؤدي صلوات تلمودية بالقدس


القدس المحتلة / سما /

- أدى وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، اليوم الأحد، صلوات تلمودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت قناة كان العبرية، أن حاخاما إسرائيليا رافق الوزير الأميركي، إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

ورحب شتاينتس بالوزير الأميركي وقال له "مرحبًا بكم في القدس، العاصمة الأبدية لإسرائيل". مشيدًا بالزيارة الهامة بالنسبة "لإسرائيل".

وسيتوجه بيري وشتاينتس معًا يوم الأربعاء المقبل إلى القاهرة للقاء نظيرهما المصري طارق ملا لبحث قضايا تتعلق بشؤون الغاز الطبيعي، قبل عقد قمة بحضو وزراء الأردن وقبرص وإيطاليا ودول أخرى.

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