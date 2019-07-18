"العليا" الاسرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم في صور باهر ومستوطنون يقتحمون الاقصى

القدس المحتلة/سما/

اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد حي وادي الحمصفي صور باهر بالقدس المحتلة وحولت الحي لثكنة عسكرية وفرضت حصارا على الحي وذلك تمهيدا لهدم عشرات الشقق السكنية بحجة قربها من جدار الفصل العنصري. وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة إن قوات كبيرة من جيش الاحتلالاقتحمت الحي وفرضت حصارا شاملا عليه.

وأمهلت سلطات الاحتلال أهالي حي واديالحمص الخميس الماضي الموافق 18/7/2019 لتنفيذ قرارات هدم منازلهم، (نحو 100 شقة سكنية) والتي صادقت عليها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل عدة أسابيع. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت يوم الخميس الماضي حي وادي الحمص لأخذ القياسات مرة أخرى للمباني السكنية المهددة بالهدم والبالغ عددها 100 شقة سكنية علما أن المدة الزمنية التي منحها الاحتلال لسكان هذه الوحدات السكنية لهدمها بأنفسهم انتهت الخميس.

ويعتبر حي وادي الحمص امتدادا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو ثلاثة آلاف دونم وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا بحجة قرب الأراضي من جدار الفصل العنصري الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم. وتقدم الأهالي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

من جهتها رفضت المحكمة"العليا" الإسرائيلية تجميد قرارات هدم البنايات بحي وادي الحمصفي صور باهر بالقدس المحتلة ما يؤكد ان عملية الهدم ستتم خلال الأيام او الساعات القادمة. وفي سياق هدم المنازل الفلسطينية هدمت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحدبركسات واستولت على خيام بمنطقة الحديدية في الأغوار الشمالية.

وقال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات إن قوات الاحتلال هدمت بركسات تعود للمواطن ناجح كعابنة، واستولت على خيام لعائلتين في تلك المنطقة. على صعيد متصل استباح عشرات المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى المبارك في ذكرى ما يسمى "خراب أسوار القدس". وقالت مصادر مقدسية أن 104 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي انتشرت في ساحات الأقصى وأخرى رافقتهم بجولتهم.

وأضافت المصادر أن من بين المقتحمين المتطرف "يهودا غليك" فيما ادى المقتحمون طقوسا دينية خاصة في ساحات الأقصى كما تلقوا دروسا من الحاخامات حول ما يسموه "الهيكل المزعوم" علما أن المستوطنين تجولوا حفاة الأقدام داخل الأقصى بحجة "عدم تدنيس ساحات الهيكل المزعوم" وفق اعتقادهم.

ودعت جماعات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحامات جماعية لهذا اليوم، في ذكرى ما يسمى "خراب أسوار القدس" ويسبق ذلك ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل المزعوم" شهر آب القادم.