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غوغل تضيف ميزات جديدة انتظرها مالكو أندرويد

الأحد 21 يوليو 2019 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوغل تضيف ميزات جديدة انتظرها مالكو أندرويد


وكالات / سما /

كشفت شركة غوغل للتو عن الموجة التالية من التحديثات التي من شأنها أن تجعل إدارة أجهزة البلوتوث متوافقة بشكل أفضل مع نظام أندرويد.

وعملت الشركة بشكل ثابت -خلال السنوات القليلة الماضية- على تطوير ميزات الارتباط السريع بالبلوتوث Bluetooth Fast Pair.

ويقال إن أكبر تحديث سيصل "في وقت لاحق هذا العام" وسيضيف دعما أعمق لسماعات الرأس اللاسلكية التي تعمل على نظام أندرويد.

وستتمكن سماعات الرأس بعد هذا التحديث من عرض بيانات عمر البطارية وكل سماعة أذن بشكل مستقل، بالإضافة إلى ظهور هذه المعلومات عند فتح أو إغلاق العلبة الخاصة بها.

وستبدأ أيضا سماعات الرأس المرتبطة بالموبايل في الظهور في تطبيق ابحث عن جهازي Find My Device الخاص بـ غوغل"قريبا".

وستسهل هذه الميزة تتبع سماعات الرأس المفقودة في المستقبل، بالإضافة إلى تقديم خيار إلغاء اتصال السمعات المفقودة.

وتضيف غوغل واجهة مستخدم جديدة في أندرويد كيو Android Q لإدارة سماعات الرأس التي تدعم الاقتران السريع، والتي ستضع ميزات إدارة الجها ، وإعدادات مساعد غوغل، وعمر البطارية (بما في ذلك معلومات البطارية اللاسلكية المذكورة أعلاه)، وروابط لتطبيقات إدارة الجهات الخارجية كل ذلك في مكان واحد.

وأكد متحدث باسم غوغل لموقع ذي فيرج المختص بالتكنولوجيا أن الميزات الجديدة ستظهر لجميع سماعات الاقتران السريع، وهي قائمة تتضمن غوغل بيكسل بدز وكيو ادابت أون آير، وليبراتون، وبوز كويت كومفورت 35 الجيل الثاني، وغيرها من سماعات الرأس.

#غوغل #أندرويد

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