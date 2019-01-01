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شركة فولكس واجن تستدعي 9644 سيارة في الصين

الأحد 21 يوليو 2019 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة فولكس واجن تستدعي 9644 سيارة في الصين


وكالات / سما /

استدعت شركة فولكس واجن 9644 سيارة مستوردة تم بيعها في السوق الصينية بسبب مخاطر السلامة المحتملة.

بدءًا من أول أغسطس، سيتضمن الاستدعاء طرازات مولتيفان محددة مستوردة تم تصنيعها بين يوم 29 يناير 2016 ويوم 26 أبريل 2019 ، وفقًا لبيان على الموقع الإلكتروني لمصلحة الدولة لتنظيم السوق.

بسبب الخلل في الختم، قد تتسرب المياه إلى المركبات، مما قد يتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة لوحدة التحكم.

وقال البيان إنه في ظل الحالات القصوى ، قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق ، مما يشكل مخاطر على السلامة.

وعدت شركة فولكس واجن تشاينا باستبدال المكونات المعيبة مجانًا.

#فولكس واجن

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