نتنياهو يُوافق بصورة نهائية على بناء مستشفى لسكان غزة بالقرب من معبر "إيرز"

القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة (المونيتور) الأميركية: إنه جرى في الأسبوع الماضي أخذ قياسات على بناء مستشفى ميداني لسكان غزة بالقرب من معبر بيت حانون (إيرز)، يغطي مساحة 40 دونماً.

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وافق على هذه القياسات كجزء من التفاهمات مع حركة حماس، مضيفةً: "سيتم إنشاء المستشفى مثله مثل أي مشروع اقتصادي في قطاع غزة، بتمويل قطري".

واستدركت الصحيفة: "لكن البنية التحتية والمعرفة والخبرة والموارد لمنظمة أميركية تدعى (NGO FRIENDSHIP)، معظم أعضاء المنظمة هم متطوعون من جميع أنحاء العالم، يأتون إلى مناطق الحرب أو إلى مناطق المجاعات لمساعدة المواطنين".

وأشارت إلى أنه في السنوات الأخيرة، قامت المنظمة بتشغيل مستشفى ميداني في سورية، وبعد انتهاء القتال تقرر نقله إلى قطاع غزة، متابعةً: "بهذه الطريقة سيتم استيراد المباني والخيام والمعدات والطاقم الطبي والتمريضي من سورية إلى غزة، سيكون هناك 16 قسماً متقدماً للمرضى الداخليين، وسيتم إدارته بواسطة فريق طبي دولي".

وأكملت: "لن يحل المستشفى الميداني الجديد محل مستشفى الشفاء في غزة أو المستشفيات في رفح وخان يونس، على الرغم من أن المستشفى، سيكون به قسم للولادة وجناح للأطفال وأقسام داخلية، إلا أنه سيشخص بشكل رئيسي المرضى المصابين بأمراض وراثية أو أمراض مزمنة تهدد حياتهم، ويحولهم لتلقي العلاج المنقذ للحياة في إسرائيل أو إلى مستشفيات في شرق القدس والضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة: "رسمياً تخضع الأرض التي سيقام عليها المستشفى الميداني لسيطرة حماس، ولكن يقول مصدر أمني إسرائيلي: خمس دقائق، ويمكن لإسرائيل أن تسيطر عليه ولا تحتاج لمعرفة من يعمل هناك، ومن الذي يدخل المستشفى؟".