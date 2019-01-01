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أمجد طه مديرًا فنيًا لهلال القدس

الأحد 21 يوليو 2019 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمجد طه مديرًا فنيًا لهلال القدس


رام الله / سما /

أعلن نادي هلال القدس، بطل دوري القدس للمحترفين بالضفة الغربية، رسميًا، تعاقده مع المدرب أمجد طه للعمل مديرًا فنيًا لثلاثة مواسم، وذلك خلفًا لخضر عبيد الذي قدّم استقالته عقب انتهاء مسابقة الدوري العام.

وساهم طه في النجاحات التي حققها النادي المقدسي، على اعتبار أنه كان الرجل الثاني في الجهاز الفني للهلال بقيادة المدرب المخضرم خضر عبيد.

وبارك الدكتور باسم أبوعصب رئيس النادي هذا التعاقد، معبرًا عن اعتزازه بالمدرب أمجد وخبرته الطويلة في مجال التدريب وإخلاصه وحسن انتمائه لناديه.

وقاد طه الهلال إلى لقب بطولتي الضفة الغربية للناشئين والشباب قبل عدة سنوات، وقدم خلالها العديد من النجوم الذين قادوا الهلال للبطولات، ومنهم عدي الدباغ ومحمد عبيد وهاني عبدالله وموسى فيراوي وسامر الجندي.

وأشاد المشرف الرياضي بدر مكي بالمدير الفني أمجد طه، مؤكداً أنه قيمة فنية ستضيف الكثير لفريق في العاصمة في الموسم المقبل الحافل بالمشاركات.

#أمجد طه #هلال القدس

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