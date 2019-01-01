بيت حانون الرياضي يهزم نماء وديا

غزة / سما /

فاز بيت حانون الرياضي على نظيره نماء (2-0), في المباراة الودية التي جرت على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, ضمن استعدادات الطرفين للموسم الكروي الجديد.

وقدّم الفريقان عرضا جيدا في اللقاء, الذي حرص خلاله المدربان محمد العماوي (بيت حانون الرياضي) ونعيم سلامة (نماء), على تجربة أكبر عدد من اللاعبين للوقوف على مستواهم الحقيقي.

وتقدم بيت حانون الرياضي عبر لاعبه عبد الكريم نصير, قبل أن يضيف زميله محمد القاضي الهدف الثاني للفريق.

يشار إلى أن هذه المباراة تعدّ أول الاختبارات الودية للطرفين, قبل دخولهما في أجواء الموسم المقبل 2019-2020.