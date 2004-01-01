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تشامبيونز والوحدة يخطفان الأنظار في بطولة الناشئين

الأحد 21 يوليو 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشامبيونز والوحدة يخطفان الأنظار في بطولة الناشئين


غزة / سما /

خطف فريقا أكاديمية تشامبيونز والوحدة الأنظار في بطولة الناشئين "مواليد 2004 فما فوق", عقب وصولهما لنصف النهائي.

ووصل الفريقان للمربع الذهبي, بعدما تخطى تشامبيونز نظيره خدمات البريج بركلات الترجيح في دور الثمانية, بينما حقق الوحدة فوزا إداريا على الهلال.

ويعدّ وصول تشامبيونز والوحدة إنجاز كبير للفريقين في أول بطولة رسمية لهما, لا سيما أنهما تغلبا على العديد من الأندية, التي تشارك بانتظام في بطولات الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

يشار إلى أن فريق أكاديمية تشامبيونز يواجه شباب رفح في نصف النهائي الاثنين المقبل على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع, وفي نفس اليوم يلعب أكاديمية الوحدة مع نظيره اتحاد خانيونس على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

#أكاديمية تشامبيونز #بطولة الناشئين

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