سحب قرعة دوري اليد للموسم الجديد

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد السبت, قرعة دوري "جوال" في المحافظات الجنوبية للموسم الرياضي 2019-2020.

وحضر سحب القرعة, التي جرت بمقر اللجنة الأولمبية غرب غزة, كل من ماهر الملخ عضو اتحاد اليد, ويوسف سلمان رئيس لجنة المسابقات, ومندوبو الأندية المشاركة.

ويشارك في الدوري 8 فرق هم خدمات البريج, وخدمات النصيرات, والصلاح, واتحاد دير البلح, وغزة الرياضي, وخدمات جباليا, وخدمات المغازي, وشباب خانيونس.

وتنطلق المسابقة في الأول من سبتمبر المقبل على صالتي سعد صايل بغزة, وأبو يوسف النجار بخانيونس جنوب القطاع.

وجاءت مباريات الأسبوع الأول على الشكل التالي:

1- خدمات البريج - اتحاد دير البلح.

2- خدمات المغازي – الصلاح.

3- خدمات جباليا - شباب خانيونس.

4- غزة الرياضي - خدمات النصيرات.