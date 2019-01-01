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إيكاردي يرفض الرحيل إلى أرسنال في صفقة تبادلية

الأحد 21 يوليو 2019 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيكاردي يرفض الرحيل إلى أرسنال في صفقة تبادلية


وكالات / سما /

كشفت سبورت ميدياسيت الإيطالية أن ماورو إيكاردي نجم فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي رفض الانتقال إلى صفوف أرسنال الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تبادلية.

وعُرض على المهاجم الأرجنتيني الرحيل إلى ملعب الإمارات، في صفقة تقتضي انتقال بيير إيميريك أوباميانج المهاجم الجابوني للمدفعجية وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بالمشاركة مع محمد صلاح وساديو ماني نجمي ليفربول، في الجانب الآخر، وهو ما قوبل بالرفض.

ووفقاً لنفس المصدر، فإن رفض اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ينبع من تفضيله الانتقال إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

وخرج قائد الأفاعي السابق من قائمة الفريق خلال الجولة التحضيرية في آسيا، وتم إخباره أنه خارج حسابات المدير الفني الإيطالي للإنتر، أنطونيو كونتي في الموسم المقبل.

إلا أن إيكاردي يواصل رفض كل العروض المقدمة إليه، لاقتناعه بأنه سوف ينتقل إلى صفوف البيانكونيري مقابل سعر منخفض في أواخر أغسطس القادم.

ويبقى نادي نابولي الإيطالي الأكثر اهتماماً بضم الهداف الأرجنتيني، خصوصاً في حالة كونه متاحاً مقابل 60 مليون يورو.

#إيكاردي

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