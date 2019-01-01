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بوجبا يقترب من البقاء في مانشستر يونايتد

الأحد 21 يوليو 2019 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يقترب من البقاء في مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

نقل موقع كالتشيو ميركاتو الشهير عن تقارير صحفية إسبانية أن بول بوجبا نجم خط وسط فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد اقترب من البقاء ضمن صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل.

وارتبط الدولي الفرنسي بالانتقال إلى عدة أندية أوروبية كبرى على مدار الأسابيع القليلة الأخيرة، على رأسها ريال مدريد الإسباني، ومن بينها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المفهوم أن بطل العالم 2018 هو خيار زين الدين زيدان المدير الفني الفرنسي للريال لتدعيم وسط الميدان، حيث يبحث الميرينجي عن التخلص من بعض اللاعبين في وسط الملعب، لتوفير الأموال لجلب اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً.

وما أجج شائعات رحيل بوجبا هو تصريح اللاعب نفسه بأنه يبحث عن تحدٍ جديد، كما أعرب عن رغبته في الدفاع عن ألوان اللوس بلانكوس تحت قيادة أسطورة الكرة الفرنسية، زيزو.

إلا أن أحمر مانشستر يرفض بشكل قاطع التفاوض بشأن بوجبا، ويضع 150 مليون يورو كقيمة لصفقة التعاقد مع اللاعب، وهو ما يعتبر حجر عثرة في طريق نادي العاصمة الإسبانية والبيانكونيري.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

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