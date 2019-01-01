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فابريجاس: إدين هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد !

الأحد 21 يوليو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فابريجاس: إدين هازارد خُلق ليلعب في ريال مدريد !


وكالات / سما /

أغدق سيسك فابريجاس لاعب خط وسط فريق نادي موناكو الفرنسي الثناء على زميله السابق في تشيلسي الإنجليزي ونجم ريال مدريد الإسباني الحالي إدين هازارد، معتبراً إياه اللاعب الأنسب على الإطلاق للعب في الميرينجي.

وانتقل الدولي البلجيكي إلى صفوف فريق العاصمة الإسبانية خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي كان يتبقى فيه عام واحد على عقده مع البلوز.

نجم برشلونة الإسباني الأسبق قال خلال مقابلة مع صحيفة آس الإسبانية “هازارد لاعب لا يُصدق ويصنع الفارق. هو لاعب خُلق ليلعب في ريال مدريد”.

وأضاف “هو يحتاج مساحات كبيرة للركض، أن تكون الكرة بين قدميه، هو يحب التجول حول الملعب، لا تقل له “إبقَ هناك””.

وتابع “برشلونة، على سبيل المثال، فريق آخر، يقوم على الاستحواذ، أن يكون كل لاعب في مركزه من أجل التدوير، وهو يريد التحرك من أجل الكرة، أن تكون لديه الحرية، وريال مدريد يمكن أن يعطيه أكثر بكثير من برشلونة”.

وعما إذا كان يفكر في العودة إلى الدوري الإسباني مرة أخرى، قال “من الصعب بعمر الـ 32 عاماً أن تفكر في العودة إلى إسبانيا، حلمي كان اللعب لبرشلونة وحققته لثلاث سنوات”.

#فابريجاس #ريال مدريد

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