رئيس بايرن ميونخ يرد على جوارديولا بشأن صفقة ساني !

وكالات / سما /

حرص السيد كارل هاينز رومينيجه رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني على الرد سريعاً على كلمات بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والسابق للبايرن بشأن مستقبل ليروي ساني.

ومن المفهوم أن النادي البافاري يتفاوض مع ممثلي النجم الألماني من أجل القدوم إلى ملعب أليانز أرينا خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حتى إن روبرت ليفاندوفسكي المهاجم البولندي للبايرن سبق وأن صرح أن لاعبي البايرن الألمان ينتظرون مجئ اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً.

ونقلت صحيفة آس الإسبانية تصريحات رومينيجه التي أدلى بها لصحيفة بيلد الألمانية قائلاً “لا أدري ما إذا كان بيب يعلم كل شيء يحدث في نادينا !”، كما رفض الرجل الأول في البايرن إعطاء مزيداً من المعلومات بشأن حالة المفاوضات مع نجم منتخب ألمانيا.

وكان جوارديولا قد صرح للصحفيين في شنجهاي في هذا الصدد بقوله “لقد كانوا يتحدثون منذ فترة طويلة أنهم يريدونه، ولكن ليروي هو لاعبنا، وآمل أن يتمكن من البقاء في الموسم القادم، والذي يليه والذي يليه !”.