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برشلونة يُخطط لضم مويس كين وإعارته لإشبيلية

الأحد 21 يوليو 2019 11:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يُخطط لضم مويس كين وإعارته لإشبيلية


وكالات / سما /

بات المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين، لاعب يوفنتوس، على أعتاب الرحيل عن تورينو هذا الصيف، وسط اهتمام العديد من الأندية الكبرى، على غرار برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الشاب الإيطالي مويس كين خلال الانتقالات الصيفية الجارية، بمبلغ مالي يتراوح ما بين 25 و30 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، نقلاً عن الصحفي جيانلوكا دي مارزيو، أن برشلونة سيتعاقد مع مويس كين، وسيتخلى عنه على سبيل الإعارة لصالح إشبيلية الذي يحتاج لمهاجم، خاصة وأن وسام بن يدر يدنو من المغادرة.

وأضاف المصدر، أن يوفنتوس يوافق على رحيل مهاجمه الواعد، ولكنه يشترط وضع بند يتيح له إعادة شراء اللاعب في المستقبل، مقابل مبلغ محدد يصل إلى 40 مليون يورو.

ويرفض إشبيلية مقترح برشلونة، مع العلم أن النادي الأندلسي، الذي أبرم عدد كبير من الصفقات هذا الصيف، يريد إضافة صفقة مميزة أخرى بضم مهاجم واعد.

#برشلونة #مويس كين

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