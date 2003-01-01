  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحذير من تفاقم الوضع الصحي للأسيرين المريضين أبراش وأبو خرج

الأحد 21 يوليو 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، من تفاقم الحالة الصحية للأسيرين المريضين محمد خميس أبراش (40 عاما)، وعثمان أبو خرج (48 عاما)، اللذين يقبعان في سجن عسقلان، ويتعرضان لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة سجون الاحتلال.

وبينت الهيئة، في بيان صحفي، أن الأسير أبو خرج وهو من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين، تعرض لوعكة صحية قبل عدة أيام فقد إثرها قدرته على التنفس، وجرى نقله حينها من معتقل "نفحة" الى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وخضع لعملية قسطرة بالقلب استمرت لـ7 ساعات.

وأوضحت أن الأسير أبو خرج ومنذ عدة سنوات، يعاني من التهاب في الكبد تسببت به حقنه اعطيت له من قبل أطباء إدارة معتقلات الاحتلال عام 2006، كما يعاني من مشاكل واضطرابات في عمل القلب، وقد تعرض لإهمال طبي ومماطلة في تقديم العلاج خلال السنوات الماضية.

يُشار إلى أن الأسير أبو خرج معتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن المؤبد و20 عاما، وقد وصلت مجموع اعتقالاته الى 22 عاما.

كما حذرت الهيئة من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض والمُقعد محمد خميس إبراش (40 عاما)، من سكان مخيم الأمعري، بمدينة رام الله، والمحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضحت الهيئة، أن ابراش يعتبر من الحالات المرضية الأكثر صعوبة في سجون الاحتلال الاسرائيلية، إذ فقد السمع والبصر داخل المعتقلات، كما أنه يعاني من بتر في القدم اليسرى بسبب شظية أصيب بها عند اعتقاله عام 2003.

ولفتت الى أنه وقبل أيام قامت إدارة السجون بإجراء تفتيشات في سجن عسقلان، وعلى إثرها قامت وحدات القمع بتمزيق وتحطيم طرفه الاصطناعي وتخريبه، ما حرمه القدرة على الوقوف والحركة.

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ اليوم الاحد عبر البريد

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

الأخبار الرئيسية

يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

معاريف: قضية أساسية لا تزال غائبة عن تفاهمات حماس وإسرائيل

عملية خانيونس الفاشلة تطيح بضابط رفيع آخر في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان"

سفن

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

كابوس صواريخ غزة :ارتفاعٌ حادٌّ بنسبة المُصابين الاسرائيليين بالصدمات النفسيّة والمصانع بطريقها للإغلاق في الجنوب