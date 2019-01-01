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برئاسة الرئيس .. ثوري فتح يواصل اجتماعات الدورة الـ6 لليوم الثاني

الأحد 21 يوليو 2019 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة الرئيس .. ثوري فتح يواصل اجتماعات الدورة الـ6 لليوم الثاني


رام الله / سما /

 تتواصل لليوم الثاني على التوالي اجتماعات الدورة السادسة للمجلس الثوري لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور أعضاء اللجنة المركزية للحركة.


وقال رئيس اللجنة السياسية في المجلس الثوري لحركة فتح د. أحمد صبح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم، ان المجلس أكد في دورته على الموقف الفلسطيني الثابت والموحد رسميا ووطنيا وشعبيا في التصدي لإفشال ما تسمى صفقة القرن، ورفض اجراءات الاحتلال التهويدية في القدس والمساس بحقوق شعبنا الوطنية.


وجدد د. احمد صبح موقف القيادة الرافض لاستلام الأموال منقوصة وانه تم اصدار تعليمات للبنوك بعدم ادخال الأموال لحسابات السلطة الوطنية واعادتها لاسرائيل، مشيرا الى ان اسرائيل حاولت منذ اليوم الأول ارسال الأموال منقوصة أي خصم أربعة عشر مليونا وستمائة ألف شيكل شهريا.


وشدد صبح على ضرورة تحرك الأطراف الدولية مع حكومة الاحتلال لثنيها والتراجع عن موقفها بخصم أموال شعبنا، مطالبا الدول العربية بتفعيل قرارات القمم العربية والاسلامية بشأن القدس وتفعيل شبكة الأمان العربية.


وأكد على اهمية تمتين الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام للتصدي للإجراءات التهويدية في القدس ومواجهة الآلة الامريكية الصهيونية التي تتسابق مع الزمن لفرض حقائق على الارض، مؤكدا على أهمية ومكانة القدس وضرورة تعزيز صمود المقدسيين من خلال البرامج الحكومية والوطنية.

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