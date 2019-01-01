الاحتلال يحاصر صور باهر بالقدس تمهيدا لهدم عشرات المنازل

القدس المحتلة / سما /

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حصارا على حي وادي الحمص جنوب مدينة القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه.



وكانت سلطات الاحتلال أمهلت سكان الحي حتى الخميس الماضي، لإخلاء وهدم منازل الحي، الذي يقع بالقرب من جدار العزل الذي يمر من وسط قرية صور باهر الفلسطينية.



يذكر أن المنطقة المذكورة مصنفة "أ" وخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري أصيب عشرات الفلسطينيين، ومتضامنين أجانب، بحالات اختناق، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي اعتصام في وادي الحمص.



وداهمت قوة عسكرية إسرائيلية خيمة اعتصام نصبها نشطاء المقاومة الشعبية، بمشاركة متضامنين أجانب هناك.



ونصب النشطاء والمتضامنون خيمة الاعتصام في حي وادي الحمص، تنديدا بقرار إسرائيلي هدم 16 عمارة سكنية تضم نحو 100شقة يسكنها نحو 3 آلاف فلسطيني.



ومؤخرا قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، هدم تلك المباني بذريعة قربها من الجدار الفاصل وتشكّل خطرا أمنيا.