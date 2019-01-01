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غزة : بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام

الأحد 21 يوليو 2019 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : بدء تطعيم حجاج بيت الله الحرام


غزة / سما /

بدأت وزارة الصحة في غزة بحملة لتطعيم حجاج بيت الله الحرام تمهيدا لسفرهم الى المملكة العربية السعودية.
وأعلن د.ماهر شامية مدير عام الرعاية الاولية في وزارة الصحة بقطاع غزة عن بدء حملة تطعيم حجاج بيت الله الحرام، اليوم الاحد، في كافة محافظات قطاع غزة وستستمر حتى الخميس القادم .
واوضح ان لكل محافظة في القطاع مركز صحي يبدأ من محافظة الشمال وفيها مركز صحي شهداء جباليا، محافظة غزة وفيها مركزي: شهداء الشاطئ _ مركز شهداء صبحة الحرازين، المحافظة الوسطى وفيها مركز صحي شهداء دير البلح، محافظة خان يونس بهامركز صحي شهداء خانيونس أخيرا محافظة رفح وفيها مركز صحي شهداء رفح.
ومن المقرر أن يبدأ نحو 2600 حاج وحاجة بالمغادرة الاسبوع المقبل عبر معبر رفح البري.

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