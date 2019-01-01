برئاسة العاروري.. وفد رفيع المستوى من حماس يصل إلى طهران

غزة / سما /

وصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة تستغرق عدة أيام.

ويضم الوفد كلا من موسى أبو مرزوق، وماهر صلاح، وعزت الرشق، وزاهر جبارين، وحسام بدران، وأسامة حمدان، وإسماعيل رضوان، وخالد القدومي.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية، إن وفدا قياديا كبيرا من الحركة يزور طهران اليوم.

وأعرب هنية عن أمله بأن تحقق هذه الزيارة "نتائج مهمة"، مستنكرا في الوقت نفسه لقاء وزير الخارجية البحريني مع مسؤولين إسرائيليين في واشنطن، إلى جانب الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الاحتلال ودولة الإمارات.