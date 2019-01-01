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يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب

الأحد 21 يوليو 2019 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: كيف وصلت ملايين الدولارات القطرية إلى قطاع غزة ؟ ثلاث مصادر تجيب


ترجمة مؤمن مقداد

كتب اليؤور ليفي في يديعوت: - اليوم سيبدأ توزيع المنحة القطرية الشهرية على الأسر الفقيرة في قطاع غزة، ومن المتوقع أن تحصل حوالي 60,000 عائلة فلسطينية على 100 دولار نقدًا لكل منها - لكن كيف وصلت ملايين الدولارات إلى قطاع غزة في إطار المنحة القطرية؟ ثلاثة مصادر مختلفة أجابوا لي بثلاث إجابات مختلفة.

وقال ليفي :" فهمت من مصادر في غزة أن النقود تم إدخالها سرا في حقائب من قبل نائب المبعوث القطري يوم الخميس، وأشارت المصادر إلى أن هذا اتفاق بين "إسرائيل" وقطر، يتم بموجبه إدخال الأموال سراً لمنع الانتقادات العلنية ضد نتنياهو في "إسرائيل" قبل الانتخابات المقبلة.

واضاف :"  سألت مصادر أمنية في "إسرائيل" عن هذا ونفوا ذلك نفيا قاطعا، وقالوا إن نائب المبعوث القطري لم يدخل بملايين الدولارات نقدًا إلى غزة - إذن كيف حدث هذا؟ ورفضت المصادر تحديد كيف تملك غزة الآن ملايين الدولارات نقدا.

وختم بالقول :"  توجهت بالسؤال إلى مصدر دولي وقال لي إنه في الخزينة القطرية كانت هناك فوائض ملايين الدولارات من توزيعات المنح الأخيرة والتي شملت سابقا توزيع الرواتب على الفلسطينيين المشاركين في مشروع الشتغيل المؤقت للأمم المتحدة، وأن هذه الأموال المتبقية هي التي ستستخدم لتوزيع المنحة على سكان غزة.

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