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بدء صرف المنحة القطرية في غزة

الأحد 21 يوليو 2019 11:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء صرف المنحة القطرية في غزة


غزة / سما /

بدأت فروع مكاتب البريد في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، صرف أموال المنحة القطرية لنحو 60 ألف أسرة فقيرة بمعدل 100 دولار لكل أسرة.

وأوضحت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنها ستبدأ عملية الصرف اليوم الأحد عبر جميع فروع مكاتب البريد للأسر التي تم اختيارها وفق المعايير والشروط المتفق عليها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ووصلت أموال المنحة القطرية، ظهر أمس السبت، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، حيث تم إيداع الأموال في البريد المركزي بغزة.

وكانت قطر صرفت سابقًا حوالي 11 مليون دولار، قبل أن تقرر الشهر الماضي بالتوافق مع حماس تخصيص منحة لـ60 ألف أسرة ونقل ما يتبقى منها إلى مشاريع مستدامة ستنفذ قريبا، كما أعلن عن ذلك السفير العمادي في تصريحات سابقة له.

ونشرت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة رابطا لفحص أسماء المستفيدين. موضحةً أن عملية الصرف ستتم لـ 60 ألف أسرة اعتمدتها اللجنة القطرية من أصل 119 ألف.

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