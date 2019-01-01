  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

الاحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة خلال ايار الماضي

الأحد 21 يوليو 2019 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحصاء: انخفاض الواردات السلعية المرصودة خلال ايار الماضي


رام الله /سما/


بين جهاز الاحصاء الفلسطيني أن الواردات السلعية المرصودة في شهر ايار شهدت انخفاضا بنسبة 4%.
الصادرات السلعية 
انخفضت الصادرات خلال شهر أيار من عام 2019 بنسبة 1% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 6% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 89.7 مليون دولار أمريكي.

ارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أيار 2019 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 91% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أيار من عام 2019. بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 33% مقارنة مع الشهر السابق، حيث بلغت قيمتها 8.1 مليون دولار أمريكي.

الواردات السلعية

انخفضت الواردات خلال شهر أيار من عام 2019 بنسبة 4% مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفضت بنسبة 2% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغت قيمتها 483.3 مليون دولار أمريكي.

انخفضت الواردات من إسرائيل خلال شهر أيار 2019 بنسبة 6% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت الواردات من إسرائيل 57% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أيار من عام 2019. كما انخفضت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 2% مقارنة مع الشهر السابق.
الميزان التجاري للسلع المرصودة

أما الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، فقد سجل انخفاضاً في قيمة العجز بنسبة 5% خلال شهر أيار 2019 مقارنة مع الشهر السابق، كما انخفض بنسبة 1% مقارنة مع شهر أيار من عام 2018، حيث بلغ العجز 393.6 مليون دولار أمريكي.-تشمل البيانات الفعلية التي تم الحصول عليها من المصادر الرسمية.
 

الأكثر قراءة اليوم

مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ اليوم الاحد عبر البريد

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

تعرف على أكثر المدن أمانا أو خطورة بالعالم في 2019

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

الأخبار الرئيسية

عملية خانيونس الفاشلة تطيح بضابط رفيع آخر في الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان"

سفن

إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة و ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها

كابوس صواريخ غزة :ارتفاعٌ حادٌّ بنسبة المُصابين الاسرائيليين بالصدمات النفسيّة والمصانع بطريقها للإغلاق في الجنوب

الاحتلال: احراق قاعدة عسكرية في الخليل وخسارة معدات متطورة وملايين الشواكل

الرئيس

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير