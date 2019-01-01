هبوط أسعار الذهب

القدس المحتلة/سما/

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المائة يوم الجمعة، مع صعود الدولار وإقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في ست سنوات، بفعل علامات على أن البنك المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر من المتوقع هذا الشهر.

لكن المعدن النفيس سجل ثاني أسبوع من المكاسب مع صعوده 0.5 في المائة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمائة إلى 1425.51 دولارا للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أوائل مايو أيار 2013 عند 1452.60 دولارا.

