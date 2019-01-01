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وزير الطاقة الأميركي يصل تل أبيب تمهيداً لتوجهه للقاهرة مع شتاينتس

الأحد 21 يوليو 2019 07:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الطاقة الأميركي يصل تل أبيب تمهيداً لتوجهه للقاهرة مع شتاينتس


القدس المحتلة / سما /

وصل وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، السبت، إلى تل أبيب في زيارة عمل ستستمر عدة أيام قبل أن يتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة برفقة نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتس.

وبحسب قناة "كان" العبرية، فإن بيري سيلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وشتاينتس اليوم الأحد، ثم يعقد لقاءات أخرى مع عدد من المسؤولين الإسرائيليين.

ولفتت إلى أن بيري سيتوجه يوم الأربعاء المقبل برفقة شتاينتس، إلى القاهرة للقاء وزير الطاقة المصري طارق ملا، قبل عقد قمة بحضور وزراء الطاقة من دول قبرص واليونان وإيطاليا والأردن.

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