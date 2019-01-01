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ما هي حقيقة مقتل مذيع قناة “الجزيرة” حسن جمول في منزله؟

الأحد 21 يوليو 2019 07:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي حقيقة مقتل مذيع قناة “الجزيرة” حسن جمول في منزله؟


الدوحة/وكالات/

سارعَ إعلاميّو قناة “الجزيرة” القطريّة إلى التِقاط صورٍ “سيلفي” مع زميلهم المذيع اللبناني حسن جمول، وذلك بعد أن سارت شائعات حول قتله، والعُثور على جثّته في منزله بالعاصمة الدوحة.
ونفى الإعلامي الفلسطيني جمال ريان تلك الشائعات بشكلٍ قاطعٍ حين نشر صوراً لزميله جمول وهو يُقّدم نشرة الأخبار على الشاشة مُباشرةً، وكتب على “تويتر” حسن جمول حي يُرزق، ويُقدّم نشرة الأخبار.
وسرت تلك الشائعات على حد مزاعم الإعلاميين القطريين على منصّات ما وصفوها بالذباب الإلكتروني السعودي، حيث تدور معارك “افتراضيّة” حامية الوطيس، بينهم، وبين العاملين في القنوات التابعة للإعلام السعودي، ويُمارس الطرفان هجمات على بعضهما، سقطت فيه كُل المعايير الصحفيّة، ومواثيق الشرف المهني، وصل إلى حد التطاول على الأعراض، وذلك على خلفيّة الأزمة مع قطر، ومُقاطعتها من قبل السعوديّة، الإمارات، البحرين، ومِصر.

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