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مجدلاني: التصدي لصفقة القرن يتم بافشال مشروع دويلة غزة

الأحد 21 يوليو 2019 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: التصدي لصفقة القرن يتم بافشال مشروع دويلة غزة


رام الله /سما/


قال الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن على ادارة ترمب ودولة الاحتلال أن تدركا أنهما لن يجدا شريكا فلسطينيا لتطبيق صفقة القرن.

وتابع مجدلاني خلال احتفال الجبهة بذكرى انطلاقتها الـ 52 في طوباس، إن التصدي لصفقة القرن يتم بالوحدة الوطنية وافشال مشروع دويلة غزة الذي يحاول البعض تسويقه عبر الغلاف الإنساني، متناسين أن من يفرض الحصار على غزة هي دولة الاحتلال، وأن من اوقف المساعدات عن الأونروا ومستشفيات القدس لا يمكن أن يكون حريصا على وضع غزة الإنساني.

وحذر من الاستخفاف بما تقوم به إدارة ترمب ودولة الاحتلال، واستمرار هذه السياسة تجاه القضية الفلسطينية، وخصوصا ما تنوي حكومة الاحتلال من ضم اجزاء من الضفة هو استمرار لنهجها في فرض سياسة الامر الواقع.

وجدد مجدلاني حرص القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس على رفض الابتزاز السياسي وأن القيادة الفلسطينية تولي أهمية خاصة لملف الأسرى والشهداء، لأنهم أسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.

وشدد على أهمية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار رقم 2334، ومساءلة ومحاسبة "إسرائيل" كقوة احتلال على جريمة الاستيطان.

وطالب مجدلاني المجتمع الدولي بالخروج بموقف واضح وصريح حول حل الدولتين، خاصة أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني هي جرائم يحاكم عليها القانون الدولي.
 

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