وزير الخارجية الأميركي يرفض الاجتماع مع نظيره الاسرائيلي

القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الاخبارية الإسرائيلية 13، مساء اليوم السبت، أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رفض الاجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس الذي يزور العاصمة واشنطن لأول كوزير للخارجية.

ويقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس حاليا بزيارة إلى واشنطن، حيث كان من المفترض ان يجتمع مع نظيره الأميركي مايك بومبي، الا ان الوزير الأميركي قام برفض الاجتماع بعد الطلب الذي قدمه كاتس من اجل الاجتماع به بسبب ضيق الوقت في جدوله الزمني. ومع ذلك، التقى بومبيو مع وزراء خارجية آخرين. حسبما جاء في تقرير القناة الإخبارية الإسرائيلية.

ويأتي هذا التقرير على خلفية اعلان وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، أنه التقى بشكل علني نظيره البحريني بواشنطن، في خطوة هي الأولى من نوعها بين البلدين اللذين لا تربطهما علاقات دبلوماسية رسمية.

وكتب الوزير يسرائيل كاتس على تويتر "التقيت علنا وزير خارجية البحرين" الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة. وأضاف "سأواصل العمل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج قدما". وأُرفِقت التغريدة بصورة للوزيرين مبتسمين وقد وقفا بجانب بعضهما.

وبحسب بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية فإن هذا "اللقاء تم التنسيق له بالكواليس من جانب وزارة الخارجية الأميركية في إطار مؤتمر حول الحرية الدينية نظّمه بواشنطن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو". وأشار البيان إلى أن الوزيرين "تطرقا إلى موضوع إيران والتهديدات الإقليمية بالإضافة إلى التعاون بين الدول، واتفقا على الاستمرار على هذا المسار".

في حزيران/يونيو، أعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في مقابلة نادرة لمسؤول خليجي مع وسيلة إعلام إسرائيلية أن إسرائيل تشكل جزءا من "تراث هذه المنطقة تاريخيا" وأن "للشعب اليهودي مكانا بيننا". وجاء حديث الوزير في مقابلة مع مراسل القناة 13 الاسرائيلية الخاصة على هامش مؤتمر المنامة الذي أطلق خلاله الجانب الاقتصادي من خطة السلام الأميركية الهادفة لتسوية الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.