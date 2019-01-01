"شبيبة فتح": تصريحات غرينبلات أكاذيب مفضوحة لن تخلق حقاً أو تُنشئ التزاماً

نابلس / سما /

وصفت حركة الشبيبة الفتحاوية، التصريحات الأخيرة للمبعوث الأمريكي في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات التي قال فيها إن إسرائيل كانت دائماً هي الضحية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووصفه للمستوطنات الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بالأحياء والمدن، ورفضه الإقرار بحل الدولتين، بأنها "أكاذيب مفضوحة، لن تخلق حقاً، ولن تنشئ التزاماً".

وأضافت الشبيبة في بيانها السبت: إن هذه التصريحات إنما تؤكد من جديد أن هذه العصابة المتطرفة التي تقود البيت الأبيض، والتي تسير ضد إرادة العالم أجمع، وضد مجرى التاريخ، أضحت تشكل خطراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، وتخدم مصالح تجار الأسلحة، والحروب، ومقاولي الموت والقبور، على حساب حق الشعوب من الأمن والاستقرار والحرية والهواء النظيف والدواء والكتاب والعدالة الاجتماعية.

وأشارت إلى أن "غرينبلات حينما يصرح بأن الضفة الغربية هي أراض متنازع عليها، وأن إسرائيل لم ترتكب أي أخطاء خلال العقود الماضية، فإنه يعلم تمام المعرفة أنه كاذب، ومزور للتاريخ، ومتآمر جبان، وأن كل خلية من دمه تعي تماماً أن إسرائيل قوة احتلال وتمييز عنصري، وأنها تشكل خطراً على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وأنه يعرف تمام المعرفة أن أكاذيبه وعنصريته لن تغير من الحقيقة شيئا، داعية إياه إلى الاتعاظ من مآلات هتلر ونظامه النازي، وموسولويني، وغيرهم من العنصريين الطغاة الذي توهموا أنهم قادرون على السير عكس اتجاه التاريخ.

من ناحيته، قال سكرتير العلاقات الدولية لحركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين رائد الدبعي: إن كانت عنصرية غرينبلات قد وصلت إلى حد تجاهل مئات المجازر وعشرات الآلاف من الضحايا الذين سقطوا بشكل منظم على يد القوات النظامية الإسرائيلية، منذ ما قبل نكبة شعبنا، حتى اليوم، وما يمارس يومياً من جرائم ضد الإنسانية بشكل منظم على يد الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، فإن تجاهله للضحايا من المواطنين الأمريكيين الذين قُتلوا على أيدي جيش الاحتلال بشكل منظم بمن فيهم المتضامنة "ريشيل كوري" التي سحقتها جرافات الاحتلال الإسرائيلية، إنما يؤكد أن غرينبلات فاقد لأي رادع أخلاقي، وأنه لن يتوانى عن بيع دماء الأبرياء من الضحايا بمن فيهم مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل الحفاظ على القاعدة الانتخابية لرئيسه ترامب، التي تشكل القوى الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية أحد أوسع شرائحها، مشيراً إلى أن عشرات القرارات الدولية التي يحفظها غرينبلات عن ظهر قلب، ويحاول تجاهلها، تؤكد كذبه وفاشيته وعنصريته.