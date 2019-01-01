العوض: احذروا غضب اللاجئين في لبنان

غزة / سما /

حذر وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، اليوم السبت، من غضب اللاجئين في لبنان، وذلك في أعقاب قرار كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني الأخير.

وقال العوض خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية التي ألقاها في الاعتصام الجماهيري أمام الأمم المتحدة : "احذروا غضب اللاجئين في لبنان، فإن لغضبهم طعم ولون اخر يعرفه القاصي والداني".

وأضاف العوض أن "اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليسوا عنصرا إشكاليا، بل عنصر استقرار سياسي واقتصادي"، مشددًا أنه "على وزير العمل اللبناني التراجع عن قراره غير المدروس".

ووجه التحية إلى شعبنا في لبنان الموحد دفاعا عن حقوقه، وكذلك الشعب اللبناني الشقيق "الذي تقاسمنا وإياه كسرة الخبز ايّام القحط، وكذلك مجلس النواب ورئيسه نبيه بري وكل الوزراء الذين عبروا عن رفضهم لقرار وزير العمل".

ودعا العوض لمعالجة هادئة تصون الحقوق المدنية والاجتماعية لشعبنا في لبنان وتصون حق شعبنا في العودة، مؤكدا أن "شعبنا كما يرفض التوطين يرفض كل محاولات دفعه للتهجير".