الرئيس يهنئ نظيره الكولومبي بعيد الاستقلال

رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية كولومبيا ايفان دوكي، لمناسبة احتفال بلاده بعيد الاستقلال.

وتمنى الرئيس في برقية التهنئة التي بعتها اليوم السبت، للرئيس دوكي وبلده وشعبه تحقيق المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا اهتمامه بتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون والتنسيق المشترك بما يخدم جهودنا الصادقة لتحقيق السلام العادل في منطقتنا والذي يكفل لشعوب المنطقة الأمن والاستقرار، ولشعبنا حقه في اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مدينة التعايش والتسامح والسلام لأتباع الديانات كافة.