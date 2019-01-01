  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

15 قتيلاً جراء انفجارٍ كبيرٍ بمصنع غازٍ في الصين

السبت 20 يوليو 2019 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
15 قتيلاً جراء انفجارٍ كبيرٍ بمصنع غازٍ في الصين


بكين /سما/

 أعلنت وسائل الإعلام الصينية الرسمية، السبت، مقتل 15 شخصاً في انفجار هائل وقع في مصنع للغاز في وسط الصين.

وذكرت صحيفة الشعب ان الانفجار اسفر ايضا عن اصابة 15 شخصا بجروح خطيرة فيما اصيب آخرون بجروح أقل خطورة.

ووقع الانفجار قرابة الساعة 17,45 (19,45 ت غ) في ورشة لمصنع مجموعة "هينان كول غاز" في منطقة ييما في مدينة سانمينشيا على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب غرب بكين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة.

ونقلت وكالة انباء الصين الجديدة عن السلطات المحلية قولها إن الانفجار طال وحدة فصل الهواء ولكن ليس منطقة خزانات الغاز. وتوقف المصنع عن العمل.

وأدى الانفجار إلى تحطم الزجاج والأبواب في مبان في دائرة شعاعها ثلاثة كيلومترات. وكتب التلفزيون الحكومي على حسابه على شبكة "ويبو" للتواصل الاجتماعي أن "بعض الأبواب الواقعة في الداخل سقطت بفعل الانفجار".

وبث التلفزيون تسجيلات فيديو يظهر فيها دخان رمادي كثيف ونوافذ مبان مكسرة وحطام على الأرض بينما يبدو الناس في حال هلع وأطباء يقفون بالقرب من جرحى.

الأكثر قراءة اليوم

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

جريمة بشعة تهز مصر.. شاب يغتصب والدته والمجني عليها تكشف تفاصيل الواقعة

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

الرئيس

الرئيس: لن نقبل بورشة المنامة وجاهزون لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة فوراً دون تأخير

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

عملية خانيونس

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"