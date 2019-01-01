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الحايك: القطاع الخاص يدعم موقف اتحاد المقاولين بقضية الإرجاع الضريبي

السبت 20 يوليو 2019 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحايك: القطاع الخاص يدعم موقف اتحاد المقاولين بقضية الإرجاع الضريبي


غزة / سما/

 أكد علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، يوم السبت أن القطاع الخاص يدعم ويؤيد موقف اتحاد المقاولين، وخطواتهم الاحتجاجية بسبب عدم الارجاع الضريبي، ودفع قيمة الضريبة المضافة أسوة بمقاولي الضفة الأمر الذي سيؤدي إلى انهيار قطاع المقاولات في القطاع.

وقال علي الحايك:" نساند ونتضامن مع الأخوة المقاولين في كل قراراتهم وخطواتهم الاحتجاجية، داعياً الرئيس ورئيس الوزراء لإنقاذ المقاولين لأنهم جزء أساسي من القطاع الخاص، "كون انهيار المقاولين هو انهيار لكافة جوانب القطاع الخاص".

وأوضح الحايك وهو رئيس اتحاد الصناعات الانشائية أن الارجاع الضريبي، ودفع قيمة الضريبة المضافة يعني ارجاع الأموال المقتطعة للمصانع والتجار وهي عبارة عن اثمان المواد الخام من باطون وحصمة وبلوك ومواد أخرى.

وأضاف الحايك: قرار المقاولين هو قرار القطاع الخاص وادخال الأموال يخدم المنظومة الاقتصادية لأن حجز الارجاعات الضريبية ادى الي قلة السيولة والمس بحقوق القطاع الخاص.

كما شدد الحايك على أن القطاع الخاص يؤيد ويطالب بالغاء نظام السيستم grm الذي سبب كارثه اقتصادية، وإغلاق المئات من المصانع وشركات المقاولات، وأصبح مشروع تدميري وتعجيزي أمام المواطن العادي الذي بحاجة لبناء بيت أو صيانة بيت.

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