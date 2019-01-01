السفير دبور: الفلسطيني لم يحضر للبنان من أجل السياحة

بيروت /سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، "إننا نريد إنهاء كاملا للوضع المعيشي السيء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. يجب أن يحيا الفلسطيني حرا وكريما هو وعائلته وأهله، إلى حين عودته إلى بلده"، لافتا إلى أن "هذا الشعب حضر قسرا إلى لبنان، ولم يأتِ للسياحة".

وأكد في مداخلة تلفزيونية، أنه "لو كانت فلسطين مفتوحة اليوم، لما رأيت فلسطينيا واحدا إلا في منزله في فلسطين"، موضحا أن "الوجود الفلسطيني في لبنان ليس وجودا أجنبيا بل هو وجود لاجئ، ونطالب كما اللبناني بالعيش الكريم".

وبين "أننا لا نريد سوى أن نأخذ الحقوق التي هي من حقنا كبشر وكمجتمع، ولبنان لن يقبل على نفسه أن يختزل شيئا من هذه الحقوق عن الشعب الفلسطيني".

وأعلن دبور "أننا نريد أن نعامَل كاللبنانيين بالنسبة إلى الحقوق الإنسانية، ولا نريد توطين"، وذكر أن "في الفترة الأخيرة صدر موقف لبناني- فلسطيني واحد، بأننا نرفض التوطين و"صفقة القرن"، مشددا على أنه "لن يستطيع أحد أن يجر أو يفكر بأن باستطاعته أن يغير بوصلة شعبنا الفلسطيني. ومن بفكر بذلك يكون واهما".

ونوه إلى أن "أمن لبنان هو أمن المخيمات الفلسطينية، واستقرار لبنان وعافيته، هو دعم لقضيتنا، ولبنان قوي يعني فلسطين قوية"، مؤكدا أن "بوصلة الشعب الفلطسيني لن تنحاز إلا إلى فلسطين".