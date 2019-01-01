  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

السفير دبور: الفلسطيني لم يحضر للبنان من أجل السياحة

السبت 20 يوليو 2019 07:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير دبور: الفلسطيني لم يحضر للبنان من أجل السياحة


بيروت /سما/

قال سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، "إننا نريد إنهاء كاملا للوضع المعيشي السيء الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. يجب أن يحيا الفلسطيني حرا وكريما هو وعائلته وأهله، إلى حين عودته إلى بلده"، لافتا إلى أن "هذا الشعب حضر قسرا إلى لبنان، ولم يأتِ للسياحة".

وأكد في مداخلة تلفزيونية، أنه "لو كانت فلسطين مفتوحة اليوم، لما رأيت فلسطينيا واحدا إلا في منزله في فلسطين"، موضحا أن "الوجود الفلسطيني في لبنان ليس وجودا أجنبيا بل هو وجود لاجئ، ونطالب كما اللبناني بالعيش الكريم".

وبين "أننا لا نريد سوى أن نأخذ الحقوق التي هي من حقنا كبشر وكمجتمع، ولبنان لن يقبل على نفسه أن يختزل شيئا من هذه الحقوق عن الشعب الفلسطيني".

وأعلن دبور "أننا نريد أن نعامَل كاللبنانيين بالنسبة إلى الحقوق الإنسانية، ولا نريد توطين"، وذكر أن "في الفترة الأخيرة صدر موقف لبناني- فلسطيني واحد، بأننا نرفض التوطين و"صفقة القرن"، مشددا على أنه "لن يستطيع أحد أن يجر أو يفكر بأن باستطاعته أن يغير بوصلة شعبنا الفلسطيني. ومن بفكر بذلك يكون واهما".

ونوه إلى أن "أمن لبنان هو أمن المخيمات الفلسطينية، واستقرار لبنان وعافيته، هو دعم لقضيتنا، ولبنان قوي يعني فلسطين قوية"، مؤكدا أن "بوصلة الشعب الفلطسيني لن تنحاز إلا إلى فلسطين".

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

جريمة بشعة تهز مصر.. شاب يغتصب والدته والمجني عليها تكشف تفاصيل الواقعة

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى

الأخبار الرئيسية

ملادينوف يتهم السلطة الفلسطينية بخنق السكان بقطاع غزة ويتحدث عن الاوضاع الامنية!

عملية خانيونس

تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو