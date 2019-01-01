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بيت لحم: إصابة مصورة صحفية وعدد من المواطنين بقمع الاحتلال فعالية مناصرة لحي وادي الحمص

السبت 20 يوليو 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم: إصابة مصورة صحفية وعدد من المواطنين بقمع الاحتلال فعالية مناصرة لحي وادي الحمص


بيت لحم / سما /

 أصيبت، مساء اليوم السبت، المصورة الصحفية آيات عرقاوي العاملة بوكالة (APA) بقنبلة غاز في خاصرتها، وعدد آخر بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز على المشاركين في فعالية مناصرة حي وادي الحمص.

وأفادت مصادر محلية،  بأن قوات الاحتلال أطلقت على المشاركين في خيمة الاعتصام التي تم نصبها اليوم، في المنطقة خارج الجدار القريبة من قرى دار صلاح، والنعمان والخاص شرق بيت لحم ، قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة الصحفية عرقاوي وعدد آخر بالاختناق، من بينهم رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف .

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