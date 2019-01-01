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عشراوي تُطلع الجالية الفلسطينية في لندن على المستجدات السياسية

السبت 20 يوليو 2019 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي تُطلع الجالية الفلسطينية في لندن على المستجدات السياسية


لندن /سما/

 اختتمت حنان عشراوي، عضوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، جولتها في المملكة المتحدة، الجمعة، بلقاء مع الجالية الفلسطينية في مقر الغرفة التجارية البريطانية-العربية في لندن. وأطلعت عشراوي الجالية على المستجدات السياسية، وجهود القيادة الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطيني، مؤكدة "المساهمة القيمة لكل أبناء شعبنا في الشتات والمنافي وأماكن اللجوء في الدفاع عن الهوية الفلسطينية والحقوق الوطنية".

وحيت عشراوي الدور المميز الذي تقوم به الجالية الفلسطينية في بريطانيا في حشد الدعم للقضية الوطنية وإبقائها على رأس أولويات صناع القرار في بريطانيا.

وكانت عشراوي قد شاركت في وقت سابق من يوم الجمعة في اليوم الثاني والأخير من ورشة عمل نظمته جامعة لندن للاقتصاد بالتعاون مع معهد بروكنجز في الدوحة، وبحضور عدد كبير من الشخصيات الاكاديمية والحقوقية الفلسطينية البارزة، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والشراكة الخطيرة بين الإدارة الأمريكية وغلاة اليمين الاسرائيلي.

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