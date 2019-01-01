مرفق رابط الفحص.. صرف الـ 100$ غداً الاحد عبر البريد

غزة / سما/

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة مساء اليوم السبت، بدء صرف مساعدات المنحة القطرية 100$ للمواطنين بدءاً من صباح غدٍ الأحد عبر فروع بنك البريد.

ونشرت الوزارة الرابط الخاص بفحص الأسماء للمواطنين، علماً أن الفحص يكون عن طريق رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

يشار إلى أن المنحة القطرية تصرف كل شهر عبر فروع البريد المنتشرة بقطاع غزة، عقب دخولها للقطاع ضمن وفد خاص باللجنة القطرية، وتأتي ضمن التفاهمات التي جرت بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي لتخفيف الحصار عن غزة.

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