السيسي يكرم الخريجين الأوائل الفلسطينيين في اكاديمية الشرطة

القاهرة /سما/

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، أوائل الخريجين في كلية الشرطة من قسم الضباط المتخصصين والوافدين وقسم الدراسات العليا، أنواط الامتياز من الطبقة الثانية وذلك في حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لعام 2019 بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس.

وكرم الرئيس السيسي طالبين فلسطينيين في إطار تكريم المتفوقين وأوائل الدفعة بكلية الشرطة، وهما كلا من: الرائد بلال محمد عبدالمجيد زايد الأول على الوافدين بكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة، ومنح نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية.

وقد حصل الملازم خريج أسيد سليم أبو ظاهر على الترتيب الأول على الطلبة الوافدين بكلية الشرطة ومنح نوط الواجب العسكري من الطبقة الثانية .