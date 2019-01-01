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بريطانيا: إيران اختارت "طريقاً خطيراً"

السبت 20 يوليو 2019 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا: إيران اختارت "طريقاً خطيراً"


لندن /سما/

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت، إن "مصادرة إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا، يكشف مؤشرات مقلقة إلى أن إيران قد تكون اختارت طريقاً خطيراً لسلوك غير قانوني ويسبب زعزعة في الاستقرار".

وأضاف هانت، في تغريدة على موقع "تويتر"، أن "ردنا سيكون مدروساً ولكن حازماً"، مؤكداً أن بريطانيا ستؤمن سلامة سفنها.

وأشار موقع "i24 news" الإسرائيلي، إلى أن بريطانيا نصحت سفنها بالبقاء خارج منطقة مضيق "هرمز" لفترة مؤقتة، بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع العلم البريطاني.

وبحسب الموقع، قالت ناطقة باسم الحكومة البريطانية: "ما زلنا نشعر بقلق عميق من تحركات إيران غير المقبولة، التي تشكل تحديا واضحاً للملاحة الدولية".  

وأضافت المتحدثة، في بيان صدر بعد اجتماع ليلي للجنة الطوارئ في الحكومة البريطانية لمناقشة الأزمة:  "نصحنا السفن البريطانية بالبقاء خارج المنطقة لفترة موقتة".

وكررت المتحدثة تعليقات سابقة لوزير الخارجية جيرمي هانت قال فيها إنه "سيكون هناك عواقب وخيمة ما لم يتم حلّ الوضع". 

وأكدت أن اجتماعات إضافية ستعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع وأن بريطانيا ستبقى على اتصال وثيق مع شركائها الدوليين.

يُشار إلى أن إيران، أعلنت الجمعة، أنها "صادرت ناقلة "ستينا إيمبيرو" التي تملكها السويد وترفع راية بريطانيا، في مضيق هرمز "لخرقها قوانين البحار الدولية".

وقالت السلطات الإيرانية، السبت، إن الناقلة اصطدمت بسفينة صيد، مؤكدةً أنها ترسو قبالة ميناء بندر عباس مع كل طاقمها على متنها.

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