تفاصيل تنشر لأول مرة.. تغييرات جذرية في اللواء السري بعد فشل عملية خان يونس

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كتب اليكس فيشمان المعلق العسكري في صحيفة يديعوت العبرية، أن العملية التي قُتل فيها المقدم م. كشفت عن إخفاقات في واحدة من أكثر الهيئات سرية في الجيش الإسرائيلي، لكنها أظهرت أيضًا تطوّر وجرأة القوة: "إذا كان ادعاء حماس صحيحًا، بإن القوة الإسرائيلية تصرفت تحت ستار منظمة إغاثة دولية، فهناك شك بأنها دخلت قطاع غزة في ذلك اليوم، أوصت لجنتان حققتا في الحدث بسلسلة من الاستنتاجات: أولاً وقبل كل شيء: لن يكون القادة في الميدان مستقلين تمامًا، دروس إضافية: تقليل عدد الشركاء في السر، وأخيراً: تركيز جميع عناصر التحكم في غرفة حرب واحدة ، وتحسين تدريب المقاتلين الذين يعملون في بيئات معادية.

إذا كان ادعاء حماس قريب من الواقع، وأفراد القوة الذين تم كشفهم في خان يونس في نوفمبر الماضي كانوا يعملون بالفعل تحت ستار منظمة إغاثة دولية، فإن أمامنا قصة منظمة متطورة وجريئة، تتعدى القصة البطولية لمعركة الإنقاذ التي شنها الجنود بعد كشف القوة. قدمت حماس حتى الوثائق والصور للأشخاص الذين تزعم أنهم يعملون على الأرض، مما قد يدفعنا إلى الشك في أن هذه المجموعة من المقاتلين دخلت قطاع غزة فقط في 11 نوفمبر 2018، وهو اليوم الذي قُتل فيه م.

إذا كانت الوثائق المنشورة لها أي صلة بالواقع، فإن هذه المؤسسة الخيرية كانت معروفة لحماس.

لأن المشاركون في تشغيل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة هم مكتب حكومة حماس، المسؤول عنها الدعوة - ​​جميع الأنشطة المدنية في مجالات التعليم والرعاية الاجتماعية والصحة، إلخ.

تسعون في المائة من المؤسسات الخيرية في قطاع غزة محلية وترتبط بحركة حماس أو الجهاد الإسلامي أو أسر غزة.

البقية هي منظمات دولية، خاصة تلك المرتبطة بالأمم المتحدة، لكن معظم نشطاءها هم من الفلسطينيين المقيمين في غزة.

حساسية حماس للأجانب الذين يدخلون إلى قطاع غزة عالية بشكل خاص. لذلك، إذا كان وصف حماس صحيحًا أن أعضاء القوة المكشوفة كانوا يختبئون تحت غطاء جمعية خيرية، فإن كل واحد منهم يستحق ميدالية.

إن تشغيل مثل هذه الشبكة من قبل منظمة الاستخبارات - كل منظمة استخباراتية - يتطلب الهدوء والجرأة والحيلة والارتجال التي هي نتيجة لسنوات من الخبرة. يجب أن يخضع المقاتلون العاملون في مثل هذه الوحدات لتدريب متخصص وتجربة عميقة في اللغة والثقافة والخبرة في المنطقة التي يعملون فيها. كلما زاد الوقت الذي تبقى فيه القوة في منطقة معينة، زادت ثقتها بنفسها، وكلما زاد اعتمادها على الحدس والقدرات الشخصية لرجالها.

في الوحدات التشغيلية لوكالات التجسس في العالم، هناك عادة تخصصات مهنية. على سبيل المثال - بين عناصر البنية التحتية اللوجستية وبين عناصر الهيئات التنفيذية.

تعتمد البنية التحتية التشغيلية على المقاتلين المتخصصين في قدرات الاستيعاب الفريدة في هذا المجال. يرتدون الزي المحلي، ليسوا مسلحين ولا يُسمح له بمواصلة حمل أي علامة قد تُسلِّمهم، لأنه في أي لحظة قد يتسبب هذا الرمز في الشك، وأن يتم القبض عليه واستجوابه. ولكن كلما مر الوقت، زادت فرصة كشف هذه البنى التحتية.

وعندما يتم الكشف عن مثل هذه الشبكة، فإنها تشكل صدمة حقيقية لمؤسسة الاستخبارات التي قامت ببنائها. لأنه في مثل هذه الحالة، من الضروري بناء بنية تحتية جديدة، وهذا قد يستغرق شهوراً أو حتى سنوات. بطبيعة الحال، خلال الفترة الانتقالية كان هناك انخفاض في نطاق نشاط وقدرات تلك المنظمة.

حدث هذا للقسم الأمني ​​لجهاز الشاباك بعد اغتيال رابين في عام 1995، ويمكن افتراض أن هذا حدث للموساد بعد اغتيال عضو حماس محمود المبحوح في دبي في يناير 2010، وهذا يحدث الآن لقسم العمليات الخاصة (MM) في فرع المخابرات.

كشف المقاتلين على الأرض، الذي أدى إلى فشل العملية في خان يونس، أصبح رافعة لفحص متعمق لمجموعة كاملة من العمليات الخاصة.

اللواء نتزان ألون، الذي حقق في الواجهات بين شعبة العمليات الخاصة والأركان العامة، الذي شغل منصبه الأخير في الجيش الإسرائيلي كرئيس لفرع العمليات، لكنه نشأ في القوات الخاصة، بما في ذلك قيادة كوماندوز سييرت متكال والقسم العملياتي للمخابرات العسكرية. تم إجراء التحقيق الداخلي من قبل العقيدY. ، رجل المنظومة السابق، الذي فحص أوجه القصور التي أدت إلى فشل العملية. في هذا الإطار، عملت ست لجان مهنية، كل منها درست موضوعًا مختلفًا.

النجاحات اخفت الإخفاقات:

رئيس الأركان غابي إيزنكوت، رئيس الاستخبارات العسكرية، تامير هيمان، رئيس الشاباك نداف أرجمان ومسؤولون آخرون جلسوا في غرفة الحرب في 11 نوفمبر 2018، فهموا الأحداث في خان يونس في الوقت الفعلي. في الدقائق القليلة الأولى، عندما أوقف أعضاء حماس السيارة التي كان يجلس المقاتلون فيها، وطلبوا بطاقات هوية وبدأوا في طرح الأسئلة، كان هناك بعض القلق في غرفة الحرب، ولكن سرعان ما أصبح واضحًا أن المقاتلين سيخرجون منها بأمان.

يعد التغلب على حواجز الطرق جزءًا من التدريب الذي تجريه أي هيئة استخبارات في العالم تعمل خارج خطوط العدو. بالنسبة لأولئك الذين فعلوا هذا لعشرات أو حتى مئات المرات، في ظروف حقيقية، لا ينبغي أن تكون نقطة التفتيش عقبة كبيرة، لفترة طويلة - حوالي 45 دقيقة - المقاتلون "أشغلوا" وشتتوا انتباه أعضاء حماس. لكن الثقة بأنهم "سيخرجون من هذا" جزء من المشكلة. اتضح أن النجاحات التي تحققت في الماضي، والتي بنيت على القدرات الشخصية للمقاتلين، أخفت الشقوق التي انفتحت بالفعل في هذه المرحلة.

اللفتنانت كولونيل أ. قائد القوة المكشوفة في خان يونس، هو ضابط مخضرم وذو خبرة في مجال العمليات الخاصة. أيضاً كان لدى المقدم العقيد م.، 40 عامًا، والذي قُتل في العملية، خبرة واسعة وكان الشخص الذي أجرى الحوار الطويل مع أعضاء حماس، وحتى اللحظة التي فتحوا فيها النار، لم يعتقدوا أنها كانت حربًا.

ما الذي أثار شكوك أعضاء حماس؟ هذا أحد الأسئلة التي تكمن في صميم عملية استخلاص معلومات الجيش الإسرائيلي، التي تناولت بالتفصيل الإجراءات التي اتخذها الجنود ومزيج من الظروف التي لم تكن مرتبطة بهم، ولكن دراسة سلسلة الأخطاء التي ارتكبت في الميدان هي أيضًا فرصة لدخول حدود معركة تلك القوة: ماذا حدث لها في السنوات الأخيرة؟ هل ما زال التدريب الذي يخضع له المقاتلون مناسبًا؟ هل التكوين البشري صحيح؟ هل كانت عمليات إعادة التنظيم التي تمت قبل سنوات قليلة مفيدة أم ضارة؟.

يمكن افتراض أن التحقيق الذي يرأسه اللواء نيتسان ألون، بغض النظر عن الحادث المحدد، يرتبط الى جانب أمور أخرى، بمسألة عدد الأشخاص الذين يجب أن يطلعوا على السر في هذا النوع من النشاط السري. يمكن أن يصل عدد الأشخاص المشتركين بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية مثل هذه العملية إلى عدة آلاف -بدأً من الهيئات التي تؤدي مهامها، مرورواً بأفراد القوات الجوية الذين يكونون في حالة تأهب وقيادة المنطقة التي يتم فيها تنفيذ الإجراء - إلى عناصر مختلفة تأتي في حالة تأهب دون معرفة تفاصيلها وشكلها.

تشتمل الاستعدادات لهذه العملية على سلسلة من الإجراءات في مجال أمن المعلومات -حتى ضد قواتنا- من أجل منع احتمال حدوث تسرب. على الرغم من أن حماس لم تكن لديها فكرة عن العملية التي تمت في 11 نوفمبر، إلا أن عدد الشركاء السريين غير معقول وتهديد لأي عملية سرية.

الآن، عند إعادة تنظيم وتطوير مفاهيم التشغيل الجديدة، فهذه فرصة لتقليل دائرة شركاءك السريين. تتحدث تحقيقات نيتسان الون، من بين أشياء أخرى، عن تركيز الجنود الأساسيين في غرفة حرب واحدة وليس بعدد أكبرمن الغرف كما يحدث اليوم، مما سيقلل من عدد الأشخاص المشاركين في الاطلاع على السر.

توصية ألون الأخرى هي دمج عناصر الأركان العامة ذات الصلة، بما في ذلك رئيس الأركان، في المناورات الحربية لقوة الفصيل كجزء من إدارة القتال قبل العملية، ويتطلب تنفيذ هذه التوصية تغييرًا مهمًا في الحمض النووي لاستخدام القوة في أراضي العدو.

كان هناك دائمًا توتر بين الحاجة إلى السماح لأفراد العمليات الخاصة -وخاصة القادة في الميدان- بالاستقلال الكامل في صنع القرار أثناء العملية وبين الحاجة الى التحكم في العملية والرقابة عليها.

كان الافتراض الأساسي هو أن نوعية هؤلاء المقاتلين وتدريبهم وقدراتهم تمكنهم من فهم ما يجري بشكل أفضل من أولئك الموجودين في غرفة الحرب، وأن تدريب وتعليم القادة في الميدان على العمل بشكل مستقل يسمح لهم بإجراء تغييرات في البرنامج أثناء نشاطهم.

لقد عززت النجاحات والإخفاقات التي لا حصر لها الرأي القائل بأنه يُمنع من القادة في هذا المجال أن يأخذوا من القادة في الميدان القدرة على اتخاذ قرارتهم بشكل مستقل على خطوة أو أخرى، حتى لو كان لها تأثير مباشر على العملية نفسها. علاوة على ذلك، على مر السنين، تم إنشاء حواجز تمنع رئيس الأركان ورئيس المخابرات العسكرية وغيرهم من كبار المسؤولين من التدخل، إلا في حالات الطوارئ القصوى.

في غرفة الحرب تنفسوا الصعداء:

العمليات التي فشلت في الماضي عززت التأكيد على أن استقلال القادة يجب ألا يتضرر وأن غرفة الحرب يجب ألا تتدخل. في حالة واحدة كان هناك حادث تسبب في وفاة أحد المقاتلين في أرض العدو. والحدث كاد أن يتطورت إلى أزمة، لكن حيلة مقاتلي القوة -أحدهم من جنود الاحتياط- حل المشكلة دون وقوع المزيد من الخسائر ودون حريق.

في حالة أخرى، سعت قوات الأمن في بلد أجنبي إلى القبض على قوة مشتبه بها دون أن تدرك أنها لإسرائيل. قرر القائد الميداني فتح النار خوفًا من كشف هوية القوة. قُتل أحد الجنود أثناء إطلاق النار. عادت القوة إلى إسرائيل دون تدخل قوات الإنقاذ. في كلتا الحالتين، فشلت العمليات، لكنها ظلت سرية للعدو. في كلتا الحالتين، كان استخلاص المعلومات هو أن القادة اتخذوا القرارات الصحيحة، وأنه لا ينبغي الاستغناء عن الاستقلال لأن القيادة الخلفية لا يمكن أن تجد حلاً أفضل. من المتوقع أيضًا أن يتلقى قائد القوة الفاشلة في خان يونس، العقيد أ.، وساماً بسبب القرار الصائب والصحيح الذي اتخذه: إزالة الغطاء، وفتح النار والخروج بسرعة.

قام أعضاء حماس الثلاثة الأوائل الذين اقتربوا من مركبة القوة وانزلوا افرادها من السيارة وقاموا باستجوابهم وأمروا بعضهم بالعودة إلى السيارة. اللفتنانت كولونيل م.، الضابط الذي قُتل لاحقًا، كان خارج السيارة طوال الوقت وقاد الحوار مع أعضاء حماس، لكن في نقطة معينة استدعى أفراد نقطة التفتيش قادتهم. وبعد ذلك وصل قائد كتيبة حماس إلى هناك.

الصورة التي ظهرت في وقت قرر فيه المقدم أ. أ. إطلاق النار هي:

معظم المقاتلين في السيارة. في الخارج، بجانب السيارة، ثلاثة من حراس حماس يحرسون الأبواب؛ خلفهم ثلاثة أو أربعة من أعضاء حماس. على بعد حوالي خمسة أمتار يقف م ويتحدث مع قائد الكتيبة المحلية لحماس. عند نقطة أخرى يقف أحد المقاتلين، الذي تم فصله عن القوة واستجوابه من أعضاء آخرون في حماس. في مرحلة ما، فهم الملازم أ. أن حماس على وشك أن تزيد الأمور سوءًا -وقرر أن اللعبة قد انتهت.

إن خطورة سقوط رجل عمليات خاصة في الأسر أكبر بكثير، من حيث الاستخبارات، أخطر من سقوط الطيار في الأسر. إن نطاق معرفة الشخص بالعمليات الخاصة المتعلقة بالأنشطة السرية في الماضي وفي المستقبل واسع. من أجل منع القبض على عضو من قائدة القوة، سيتم القيام بكل شيء، بما في ذلك استخدام القوة الاستثنائية التي تهدد الحياة.

بمجرد أن أتيحت الفرصة، قرر المقدم أ. التصرف وفتح النار على أعضاء حماس، بينما قفز ضابط آخر من المركبة باتجاه العقيد م.، كلاهما مصاب، الضابط الآخر أصيب بجروح خطيرة. في هذه الأيام يكمل عملية إعادة استشفائه.

في هذه المرحلة، ركض اللفتنانت كولونيل أ. باتجاه مقدمة العربة، حيث يتم إطلاق النار على أعضاء حماس والمقاتل الذي يستجوبونه، وقتل سبعة من أعضاء حماس، بمن فيهم قائد الكتيبة الفلسطينية. أولئك الذين بقوا نجوا بالهرب. الأمر برمته هو مسألة دقيقة ونصف، وليس أكثر.

قام أفراد القوة بجمع جميع الجرحى إلى السيارة والابتعاد عن مكان الحادث. هبطت مروحية يتسعور، مع طاقم الوحدة 669 في المنطقة واستخرجت القوة لإسرائيل، بينما دمرت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي جميع مركبات القوة مع معداتها.

اللفتنانت كولونيل أ، وفقاً للتحقيق، اتخذ قرار جريء وصحيح، وبالتالي فهو مرشح للحصول على ميدالية. لكن طاقم اللواء نتزان ألون سألوا أنفسهم: هل كانت المشاركة الأعمق لقيادة الجيش العليا في الاستعدادات، أو خلال تلك الدقائق الخمس والأربعين، كانت ستغير الوضع وتمكن من مواصلة العملية مع التغلب على التشويشات المحلية؟ في الواقع، أوصى ألون بتغيير التوازنات والسماح لغرفة الحرب بالتدخل في صنع القرار أثناء العمليات الخاصة. إذا حدث ذلك، فهو تغيير أساسي.

هناك درس آخر يريد رئيس جهاز الاستخبارات تنفيذه في أعقاب الفشل في خان يونس، وهو تعزيز هيئة الاستخبارات الخاصة بالعمليات الخاصة عن طريق إضافة ممثلين إضافيين من هيئات جمع وتحليل الاستخبارات التابعة للأقسام الأخرى في الاستخبارات العسكرية، عدى عن المعلومات التي يجمعونها ويحللونها لأنفسهم.

قسم العمليات الخاصة هو فقاعة مغلقة. عندما تم الكشف عن قضية هرفاز، كان أحد الادعاءات الموجهة إليه هو استخدام أموال فصيل القوة الخاصة mm دون رقابة، هذه ميزانيات لم يشرف عليها أحد بطريقة رسمية، وهذه كميات ضخمة. منذ قضية هرفاز، عززت وزارة الدفاع الآلية السرية التي من المفترض أن تشرف على هذه الأموال. حتى عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على معدات غير عادية، فهناك من يعرفون ذلك ويتأكدون من أن العملات لا تقع في جيب عامل أو آخر.

التقى رئيس الاستخبارات العسكرية، اللواء تامير هيمان، بالجنود واستجوبهم شخصيًا، لكن لم يشك أحد في مهنتهم، لكن التحقيق يكشف أنه على مر السنين، وفي ضوء نجاح قائد الفصيلة، تم إنشاء قانون شفهي ولم يتم توحيد المعايير المهنية المطلوب في كل مجال ومجال. الاستنتاج هو أنه من الضروري إعادة إجراء اختبارات مهنية منتظمة تتطلب من المقاتلين أثناء تفويضهم القيام بنشاط سري.

لم يشك أحد في حيوية العملية في خان يونس. في الوقت نفسه، كجزء من العمل المستمر للمخابرات العسكرية، يتم إجراء تفتيش لقدرات جميع مستويات الاستخبارات على مدار العام لكل مستوى.

في مرحلة معينة، وصل لمكتب رئيس أمان الجديد توصية للتعامل بأقرب ما يمكن وكهدف مركزي في الإطار الذي فيه إمكانية لتفوق استخباراتي، بعد سلسلة من المناقشات التي درست الفوائد والمخاطر، تقرر تنفيذ العملية في خان يونس، والذي ستصبح حدثاً كبيراً في المخابرات العسكرية.

المجهولين المنشور الذي أثار الجدل

يتم الآن أخذ هذه المجموعة الكاملة من الدروس من قبل العميد أ.، الذي عاد بعد عامين من الحياة المدنية إلى المنصب الذي قام به حتى تقاعده: رئيس قسم العمليات الخاصة في المخابرات العسكرية.

هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء العميد أ. للقيام بمهام الإنقاذ وإعادة التأهيل، كان هذا نفس بوعز هارباز في عام 2010، قبل اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، أوصى به لرئيس الأركان غابي أشكنازي بأنه الرجل الذي يمكن أن ينقذ 504 وحدة تجنيد العملاء في أمان، من محنة مهنية وأخلاقية، ونتيجة لذلك كانت على وشك الإغلاق، تم إنقاذ الوحدة، واكتشف رئيس الاستخبارات العسكرية، أبيب كوخافي، أي نجم كان في يده. في وقت لاحق، عندما تم تعيين أ رئيسًا لقسم العمليات الخاصة، قام هو وكوخافي بإجراء تغييرات قليلة جدًا في أنشطة القسم وقدراته.

في عام 2010، عندما وصل أ. إلى الوحدة 504، أمر رئيس الأركان أشكنازي رئيس المخابرات العسكرية في ذلك الوقت، عاموس يادلين، بأن قائد الـ 504 سيكون لديه إمكانية الوصول المباشر إلى رئيس الأركان لتقديم تقرير إليه حول إعادة تأهيل الوحدة. من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كان نفس أ، في فترة ولايته الثانية كرئيس للفصيل، سيطلب قناة اتصال مباشرة مع رئيس الأركان اللواء كوخافي متجاوزاً رئيس الاستخبارات العسكرية. تكمن ميزة الرئيس الحالي للمخابرات العسكرية، تامير هيمان، في حقيقة أنه لم يكبر في الاستخبارات، وهو منفتح ويدافع عن الإصلاحات والتغييرات في القسام. يعد الفشل في خان يونس وسيلة أخرى للتغيير والتجديد وتكييف المؤسسة مع الواقع الاستراتيجي والتكنولوجي المتغير في المنطقة.

نشر الإجراء، وأكثر من ذلك -نشر أجزاء من استنتاجات التحقيق، أثارت بعض الاختلافات في الرأي داخل الجيش. على سبيل المثال، لم يعجب مكتب الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي، ولكن الناطق بلسان جيش الدفاع الإسرائيلي ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس الأركان قرروا نشر ما كان ممكنًا، من بين أمور أخرى، وضع حد للشائعات التي تنشر عبر الإنترنت وإلى تدفق المعلومات التي كانت غير صحيحة في معظمها، لذلك، تم نشره في الوقت الحقيقي عند وفاته في معركة اللفتنانت كولونيل م. وتم السماح لزوجته بإجراء مقابلة (ولكن لم يتم كشفها) وتمت تغطية جنازته. إن نشر المعلومات، حتى حول الفشل، يشهد على مصداقية المؤسسة العسكرية لقدرتها على الاعتراف بالأخطاء وتحمل النقد. هذا عصر إعلامي آخر، يجب أن يعتاد الناس على العيش فيه.

يتمثل دور العميد أ. والقادة تحت قيادته في إعادة المقاتلين إلى نشاطهم الكامل بناءً على مفاهيم العمليات الجديدة. لكن أولاً وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى استعادة شعور اللواء بأنه لا توجد مهمة لا يمكنه القيام بها. إن قادة الفصيل مُنجزون للغاية، ومبشرين للغاية، وفشل العملية في خان يونس تسبب لهم ببعض الأضرار المعنوية. لكن هؤلاء المقاتلين لا يتمتعون بميزة التوقف لأنهم هم الذين يجهزون للجيش الإسرائيلي فتح الحرب ضمن شروط مريحة في أي حرب مستقبلية.