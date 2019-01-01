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الرئيس يستقبل رئيس جمعية الصداقة والاخوة الفلسطينية الجزائرية

السبت 20 يوليو 2019 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل رئيس جمعية الصداقة والاخوة الفلسطينية الجزائرية


رام الله / سما /

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، رئيس جمعية الصداقة والاخوة الفلسطينية الجزائرية أسعد قادري، لمناسبة فوز منتخب الجزائر الشقيق بكاس امم افريقيا 2019.

واعرب الرئيس عن تقديره لما تقوم به الجمعية من جهود لتعزيز علاقات الاخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين.

وجدد الرئيس شكره للجزائر وشعبها الشقيق على مواقف الدعم والتضامن، الذي تقدمه لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة على جميع الاصعدة.

وهنأ الرئيس الشعب الجزائري وشعبنا الفلسطيني والأمة العربية، بالفوز المستحق للمنتخب الجزائري لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، الذي شكل إنجازا كبيرا لأمتنا العربية ولشعبنا الفلسطيني.

وأعرب الرئيس عن فخره بما حققه المنتخب الجزائري والذي أدخل الفرحة الى قلوب عشرات ملايين الجزائريين والعرب عموما وابناء شعبنا الفلسطيني خصوصا.

وأكد على  أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين فلسطين والجزائر، مشيدا بما قامت به الجزائر من دعم القضية الفلسطينية على الدوام.

وكان الرئيس قد تابع وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية المباراة دعما للمنتخب الجزائري.

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