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وزير الخارجية الغيني يستقبل سفير دولة فلسطين

السبت 20 يوليو 2019 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية الغيني يستقبل سفير دولة فلسطين


كوناكري /سما/

 إستقبل وزير الخارجية الغيني مامادي توريه، اليوم السبت، في العاصمة الغينية كوناكري سفير دولة فلسطين ثائر أبوبكر.

وبحث اللقاء، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتقييم بعض البرامج التي بدء تنفيذها من خلال وكالة التعاون الدولي الفلسطينية/ الذراع التنفيذي لوزارة الخارجية الفلسطينية.

 واطلع السفير ابو بكر، وزير الخارجية على الخطوات التي تم البدء بها والمراحل التي وصلت اليها تلك البرامج .

كما بحث خلال اللقاء موضوع برنامج التعاون التقني بين وزارتي الخارجية الفلسطينية والغينية.

وابلغ السفير ابوبكر الوزير الغيني ان تعليمات القيادة الفلسطينية، خاصة الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية رياض المالكي، هي تقديم كل ما يمكن من خلال تبادل ونقل المعرفة والخبرات  الفلسطينية للأخوة في غينيا.

واطلع ابو بكر الوزير الغيني على اخر التطورات في المنطقة وعن تصاعد انتهاكات الجانب الإسرائيلي  خاصة في القدس .

وشكر السفير ابوب كر الوزير الغيني على مواقف غينيا المشرفة تجاه القضية الفلسطينية العادلة .

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