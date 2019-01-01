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أبو محفوظ: تحركات اللاجئين في لبنان حق طبيعي لضمان حقوقهم

السبت 20 يوليو 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو محفوظ: تحركات اللاجئين في لبنان حق طبيعي لضمان حقوقهم


سما / وكالات/

أشاد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ بالحراك الفلسطيني السلمي في لبنان، والذي يرفض قرار وزارة العمل اللبنانية حول تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان.

واعتبر أبو محفوظ في تصريح صحفي، هذه التحركات الفلسطينية حقًا طبيعيًا للاجئين الفلسطينيين في سبيل ضمان حقهم في العمل وكسب الرزق في بلد يعيشون فيه منذ النكبة وساهموا في بناء اقتصاده.

ودعا وزارة العمل اللبنانية الى التراجع عن هذا القرار المجحف بحق اللاجئين الفلسطينيين، والذي يستهدف العلاقة الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وثمن كافة المواقف اللبنانية الرسمية والشعبية الرافضة لقرار وزارة العمل، والداعية الى الغائه وضمان حقوق الفلسطينيين في لبنان.

وأشار أبو محفوظ إلى أن المؤتمر الشعبي يواصل جهوده بالشراكة مع العديد من المؤسسات الفلسطينية المنضوية ضمن المؤتمر، لمواجهة هذا القرار، من خلال اللقاءات مع الشخصيات السياسية اللبنانية لإيضاح النتائج السلبية له على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ورحب أبو محفوظ بالمواقف الفلسطينية المختلفة الداعمة للتحركات الفلسطينية في لبنان، والتي تأتي في إطار العمل الفلسطيني الموحد وقت الازمات، مؤكدًا أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يرفضون التوطين ويتمسكون بحقهم في العودة الى فلسطين.

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