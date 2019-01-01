أهدى كأس افريقيا لفلسطين..هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة الجزائري

غزة / سما/



هاتف الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، معالي الوزير عبدالرؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، لتقديم التهنئة له وللأسرة الرياضية الجزائرية بتتويج منتخب الجزائر بكأس أمم افريقيا.

ونقل هنية لمعالي الوزير برناوي تهاني الأسرة الرياضية الفلسطينية للجزائر رئيساً وحكومةً وشعباً فى هذا اليوم السعيد للكرة الجزائرية"، مؤكداً أن ما يجمعنا بالجزائر ليس فقط كرة القدم، إنما الأخوة والمحبة والنضال والثورة".

فيما أعرب معالي وزير الشباب والرياضة الجزائري عن بالغ سعادته باتصال هنية مقدماً شكره وتقديره للأسرة الرياضية في فلسطين وللشعب الفلسطيني العظيم مؤكداً أن تتويج منتخب الجزائر بكأس افريقيا هو تتويج لفلسطين وشعبها لما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ ومحبة وكفاح.

وقدم الوزير الجزائري التحية للجماهير الفلسطينية التي خرجت بالآلاف مساندةً لمنتخب الجزائر وقال :" فلسطين والجزائر هم جسد وروح واحدة لا تنفصل، وفرحتنا هي فرحة لكل فلسطيني وعربي".

