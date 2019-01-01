  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أهدى كأس افريقيا لفلسطين..هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة الجزائري

السبت 20 يوليو 2019 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أهدى كأس افريقيا لفلسطين..هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة الجزائري


غزة / سما/


هاتف الأستاذ عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس مؤسسة أمواج الرياضية، معالي الوزير عبدالرؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة الجزائري، لتقديم التهنئة له وللأسرة الرياضية الجزائرية بتتويج منتخب الجزائر بكأس أمم افريقيا.
ونقل هنية لمعالي الوزير برناوي تهاني الأسرة الرياضية الفلسطينية للجزائر رئيساً وحكومةً وشعباً فى هذا اليوم السعيد للكرة الجزائرية"، مؤكداً أن ما يجمعنا بالجزائر ليس فقط كرة القدم، إنما الأخوة والمحبة والنضال والثورة".
فيما أعرب معالي وزير الشباب والرياضة الجزائري عن بالغ سعادته باتصال هنية مقدماً شكره وتقديره للأسرة الرياضية في فلسطين وللشعب الفلسطيني العظيم مؤكداً أن تتويج منتخب الجزائر بكأس افريقيا هو تتويج لفلسطين وشعبها لما يربط الشعبين الشقيقين من تاريخ ومحبة وكفاح.
وقدم الوزير الجزائري التحية للجماهير الفلسطينية التي خرجت بالآلاف مساندةً لمنتخب الجزائر وقال :" فلسطين والجزائر هم جسد وروح واحدة لا تنفصل، وفرحتنا هي فرحة لكل فلسطيني وعربي".
 

الأكثر قراءة اليوم

حماس توجه رسالة الى مصر والوسطاء عقب استهداف المتظاهرين على حدود غزة!

صحفي إسرائيلي يدعو لاختطاف السنوار ويؤكد الحكومة الإسرائيلية كانت قريبة من اختطافه!

تعميم هام لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" 2019

والا: كوخافي وضع ثلاثة أهداف أساسية لأي حرب قادمة ضد غزة

تنويه هام من إدارة معبر رفح لحمله الجواز الفلسطيني

أخبرت ترامب أن تنظيم "داعش" قتل أمها واخوتها فسألها: "وأين هم الآن؟"

فيديو.. الجزائر بطلا لكأس أمم أفريقيا بفوزه على السنغال

الأخبار الرئيسية

هنية: "حماس" لا تعارض إقامة دولة على حدود العام 1967 ولم نتدخل في الشأن السوري

حزب الله يعد العدة لشن حرب على إسرائيل "ولن تكون مثل سابقاتها"

تفاصيل بناء مشفى لغزة بالقرب من ايرز على 40 دونماً بموافقة نتنياهو

مركزية وثوري فتح يصادقان اليوم على أعضاء جدد سيضافون للثوري

جنرال إسرائيلي كبير يطالب بتنفيذ طلبات حماس لإبرام صفقة تبادل الأسرى