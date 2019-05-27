مهجة القدس: الأسير المضرب عن الطعام لليوم (35) جعفر عزالدين يتقيأ أحماض مؤلمة

غزة / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم، أن الأسير المجاهد جعفر إبراهيم محمد عز الدين القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين شمال الضفة المحتلة مازال مستمراً في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (35) على التوالي رفضاً لتحويله للاعتقال الإداري، ويتقيأ أحماض مؤلمة وشديدة الحموضة تسببت له بالتهاب في الحلق.

وأفاد الأسير جعفر عزالدين في رسالة جديدة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها، أنه يعاني من آلام صعبة ومؤلمة وأرق شديد ومتواصل، ودوران في الرأس وسقوط أرضاً وحالة من الغثيان، وتقيؤ مستمر لأحماض مؤلمة وكريهة وشديدة الحموضة والحرقة حيث تسببت له بالتهاب في الحلق من شدة حرارتها، وأيضاً لديه التهاب حاد في أضراسه تسببت له بألم ووجع في الرأس، مضيفاً أن هناك هبوط حاد وملموس في السكر والضغط رغم عدم إجرائه للفحوصات لكنه يشعر بذلك، وأيضاً هبوط في الوزن.

وكانت محكمة سالم العسكرية قد أصدرت حكماً بتاريخ 27/05/2019 بحق المجاهد عزالدين بالسجن الفعلي لمدة خمسة أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف شيكل وذلك بعد أن وجهت له تهمة الانتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والقيام بنشاطات في صفوفها، وكان من المقرر أن يتم الإفراج عنه يوم الأحد 16/06/2019م إلا أن سلطات الاحتلال حولته للاعتقال الإداري التعسفي لمدة ثلاثة أشهر بدون أي اتهام.