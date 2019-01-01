نماء يضم قائد خدمات خانيونس

غزة / سما /

واصل نادي نماء مسلسل صفقاته في الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأعلن نماء عن تعاقده مع اللاعب محمود فحجان مدة موسم واحد, قادما من صفوف خدمات خانيونس, الذي حمل شارة قيادة الفريق الأول فيه خلال المواسم الأخيرة.

ويعدّ فحجان إضافة جيدة لفريق نماء, الساعي للظهور بشكل قوي في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى, عقب احتلاله صدارة دوري الثانية فرع "غزة والشمال" بالموسم الأخير.

يشار إلى أن نماء سبق له إبرام عدة صفقات أحمد الشاعر, ومحمد أبو يوسف, وعبد الله إرميلات, مصطفى الداعور, ومؤيد العماوي, ومدحت السيد, ومحمود ومعاذ ومصعب أبو النصر.